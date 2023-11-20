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سفير كوريا تعلم اللغة الكورية المفتاح الأساسي لفهم ثقافتنا بشكل أعمق

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعرب السفير الكوري لدى الكويت تشونغ بيونغ ها عن سعادته لافتتاح معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة والثقافة الكورية بجامعة الكويت، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذا الحدث.
وأشار السفير الكوري في كلمته التي القاها خلال الافتتاح الرسمي لمعهد الملك سيجونغ لتعلم اللغة والثقافة الكورية في جامعة الكويت إلى تطور العلاقات الكورية - الكويتية بشكل ملحوظ وأكثر شمولية من خلال استشراف الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، موضحا أن العام المقبل سيصادف الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والذكرى الـ 60 للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، حيث سبق هذا التعاون إقامة العلاقات الديبلوماسية، مما يعكس تميزها على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعلمية والأكاديمية والاجتماعية والثقافية.
ولفت تشونغ بيونغ ها إلى الاقبال الكبير من الكويتيين على تعلم اللغة الكورية ومشاهدة الأعمال الدرامية والأفلام والموسيقى، بالإضافة إلى الطعام الكوري، وهذا ما يسمى باللغة الكورية «هانريو» ويعني الموجة الكورية التي تحقق شعبية للثقافة الكورية في دولة اجنبية.
وأضاف أن تعلم اللغة الكورية هو المفتاح الأساسي لفهم الثقافة الكورية بشكل أعمق وهذا ما يعكس أهمية افتتاح معهد الملك سيجونغ وهو الأول من نوعه في الكويت، موضحا أن المعهد تأسس منذ عام 2012 ولديه نحو 250 فرعا في 80 دولة، مؤكدا أن فرع الكويت سيكون أحد أنجح الفروع الخارجية، مشيرا إلى وجود العديد من الجامعات الكورية تقوم بتدريس اللغة العربية وبالتالي ندرك أن افتتاح المعهد جزء مهم من التعاون الثنائي.
وتابع: يقول البعض ان تعلم لغة جديدة يشبه الحصول على روح جديدة تمكنك من رؤية العالم من منظور مختلف، معربا عن أمله في أن يتيح المعهد فرصة لمزيد من الراغبين في تعلم اللغة الكورية.
وكشف عن أن الدفعة الأولى من الطلاب الذين يبلغ عددهم 40 أنهوا الدورة التجريبية الأولى من تعلم اللغة الكورية خلال اسبوعين، لافتا إلى أنه في العام المقبل ستكون الدورة أطول من أسبوعين بكثير، مشيرا إلى أن الدورة الثانية تتكون أيضا من 40 طالبا، مشيدا بالإقبال على الانتساب للمعهد من مختلف الأعمار من 20 إلى 60 عاما، مما يعكس مدى شعبية اللغة والثقافة الكورية في الكويت.
وأكد أن تعلم اللغة الكورية في المعهد متاح للجميع ولا يقتصر فقط على طلاب جامعة الكويت، لافتا إلى عدم وجود أي رسوم على الراغبين في دراسة اللغة الكورية، فهي مجانية للجميع.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن جامعة الكويت من توفير دورة دراسية معتمدة للغة الكورية العام المقبل، وإذا كان لدينا طلاب متميزون يدرسون في معهد الملك سيجونغ فربما يمكننا أن نوصي بإرسالهم للدراسة في بلادنا، وأعتقد أن عددا كبيرا من الكويتيين والمقيمين يرغبون في تعلم ودراسة اللغة الكورية.
يذكر أن جامعة الكويت وسفارة جمهورية كوريا وقعتا في بداية هذه السنة على مذكرة التفاهم لإنشاء معهد الملك سيجونغ في جامعة الكويت في إطار مشروع التعاون المشترك في قطاع التعليم بين البلدين وبدأ بعقد دوراته في 5 نوفمبر الجاري.

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