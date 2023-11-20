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موظفو مجموعة الملا يتطوعون لنظافة الواجهة البحرية

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وكجزء من سياسات المسؤولية المجتمعية وحوكمة الشركات التي تحث موظفي مجموعة الملا على المشاركة في الأنشطة المجتمعية لدعم المبادرات البيئية الهادفة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة في الكويت، شارك أكثر من 100 موظف من مجموعة الملا مؤخرا في حملة تنظيف الشواطئ السنوية التي أقيمت يوم السبت 18 نوفمبر الجاري في شاطئ الشويخ.
ولاقت هذه المبادرة التطوعية إقبالا ملحوظا من موظفي مجموعة الملا، حيث شهدت الفعالية مشاركة كبيرة من موظفي المجموعة من مختلف القطاعات التي شملت: الملا للسيارات، الملا الهندسية، الملا للتمويل، الملا للصرافة، الملا للإجارة والتأجير وعددا من أعضاء الفريق التطوعي من الهيئة العامة للبيئة في الكويت، وإلى جانب الفعالية التطوعية لتنظيف الشواطئ، استمتع موظفونا أيضا بضيافة مميزة من وجبات الفطور والمشروبات الساخنة.
في مجموعة الملا، نواصل التزامنا بدعم المبادرات التطوعية المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الإيجابية بين موظفينا للمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية ومستدامة في الكويت.
علاوة على ذلك وفي مبادرات مجتمعية سابقة، نظمت مجموعة الملا العديد من حملات المسؤولية الاجتماعية مثل: التوعية بسرطان الثدي والتبرع بالدم وتوزيع السلال الغذائية وغيرها الكثير.
وتطبيقا لقيمنا الأساسية في الابتكار والتميز والمهنية، نلتزم في مجموعة الملا بالتميز في جميع ما نقوم به وخاصة في دعم المبادرات الداعمة لتطوير مجتمعنا.

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