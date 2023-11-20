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فتوح الرقم تحصل على جائزة الخدمة العالمية المتميزة من جمعية مهندسي الطاقة بأميركا

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصول الباحثة العلمية ومديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بالمعهد د.فتوح الرقم على جائزة «الخدمة العالمية المتميزة» من جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية نظير إسهاماتها العلمية والبحثية في مجال كفاءة الطاقة.
وقال «المعهد» في بيان صحافي إن د.الرقم حازت خلال مسيرتها العلمية، التي استمرت 20 عاما، العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أنها ما زالت تقدم إسهامات بحثية مهمة لاستثمار مخرجات التكنولوجيا وتبني أحدث النظم والحلول التي تساعد على الاستجابة لمتطلبات المستقبل وحاجات الكويت.
وأضاف أن الباحثة أسهمت في العديد من المؤتمرات الدولية وترأست جلسات علمية فيها ونشرت عددا كبيرا من البحوث وأوراق العمل وحازت مؤلفاتها العلمية تقدير دوائر عالمية وساهمت جهودها في وضع الكويت في مكانة مميزة.
يذكر أنه تم اختيار د.فتوح الرقم في وقت سابق من قبل «جمعية مهندسي الطاقة» لترأس إحدى المجلات العلمية وتم انتخابها كذلك نائبا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وعضوا في المجلس التنفيذي وتوجت جهودها في الجمعية بانتخابها رئيسا للجمعية عام 2022 لتصبح بذلك أول امرأة عربية تنال هذه الثقة الدولية ورابع امرأة تتولى الرئاسة منذ إنشاء الجمعية في عام 1977.
وتضم جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 18 ألف عضو من 100 دولة وتتولى العديد من الأعمال التي تعزز العمل من أجل التنمية المستدامة وتهتم بمجال هندسة الطاقة وإدارة الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة على نطاق دولي.

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