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الأنصاري وعباس تشاركان في مؤتمر خليج اللؤلؤ الدولي للاستثمار والتمويل المناخي في الصين

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
تحت شعار «تمويل المناخ من أجل عالم أفضل» انعقد مؤتمر خليج اللؤلؤ الدولي للاستثمار والتمويل المناخي لعام 2023 بمدينة غوانزو في جمهورية الصين الشعبية، بتنظيم من حكومة مقاطعة غوانغدونغ الشعبية، ووزارة البيئة الصينية، ووكالة الأنباء الصينية شينخوا وخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.
وكانت الكويتيتان أسرار الأنصاري والمهندسة هبة عباس المشاركتان العربيتان الوحيدتان ضمن 500 مشارك من حول العالم منهم قادة عالميون في التمويل والسياسة إلى جانب ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية والشركات الكبرى ومعاهد البحوث.
وشكرت أسرار الأنصاري وكالة الأنباء الصينية شينخوا على الدعوة للمؤتمر قائلة: «العلاقة التاريخية المتنامية والمتجذرة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والتجارية فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب ثقافية وتعليمية متعددة، مما يعكس التزام البلدين ببناء جسور تواصل مستدامة ومفيدة للطرفين. وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، تبرز أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول». مضيفة: «هذا المؤتمر يعد فرصة لتعزيز الروابط واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الكويت والصين خاصة في مجالات الاستثمار والتمويل المناخي بهدف بناء عالم أكثر استدامة ومرونة. لاسيما أن جاءت على هامش المؤتمر عدة زيارات ميدانية لمشاريع صينية كبرى وشركات ولقاءات مع مسؤولين». وأكدت الأنصاري على عمق الدور الريادي والملهم للمرأة الكويتية التي تعد قوة دافعة في قلب النهضة والتطور وشريك فعال ومؤثر في القطاعات الحيوية مستطردة: «مشاركتنا في هذا المؤتمر مثال حي يجسد حرص المرأة الكويتية على المساهمة في الحوار العالمي حول القضايا والتحديات الكبرى مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة، ويعكس النهج التقدمي للكويت في تعزيز دور المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ورؤية الدولة في المضي قدما نحو مجتمع متكافئ يتسم بالعدالة والمساواة». ومن جانبها، قالت م.هبة عباس على هامش المشاركة في جلسة نقاشية بعنوان التكاتف من أجل بناء طريق الحرير الأخضر: «قضية تغير المناخ هي قضية عالمية ولا تستطيع أي دولة منفردة أن تكافح تأثيرها بشكل فعال بمعزل عن غيرها لذلك فالتعاون الدولي يضمن تمكن الدول من تبادل التكنولوجيا والمعرفة والموارد لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه». وأضافت عباس: «ناقشنا مع نخبة من المستشارين الصينيين طرق تعزيز التبادل الدولي والتعاون لمعالجة مخاطر تغير المناخ وأثرها على الأمن المائي، وتطوير نظام الاستثمار والتمويل العالمي للمناخ، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي على مستوى التبادل التكنولوجي والدعم المالي والبحوث وقواعد البيانات المشتركة، وكيفية تعزيز الاتفاقيات القائمة مثل اتفاق باريس للمناخ». وأكدت عباس على أنه مع تحول تغير المناخ إلى مصدر قلق ملح بشكل متزايد تطورت أنظمة الاستثمار والتمويل العالمية في مجال المناخ وابتكرت لدعم جهود التخفيف والتكيف من خلال اتجاهات متعددة منها السندات الخضراء، الحوكمة، الاستثمار البيئي والاجتماعي والتمويل المختلط، وصناديق المناخ المتعددة الأطراف.

MENAFN20112023000130011022ID1107461283

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