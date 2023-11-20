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توفير 650 ألف شتلة من 80 صنفا بأسعار رمزية

11/20/2023 11:36:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط إقبال كثيف من محبي البستنة والزراعات على اختلاف أنواعها فتح مشتل العمرية أمس أبوابه في موسم بيع الشتلات للموسم الشتوي 2023 ضمن فترة استثنائية قررتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتستمر حتى نهاية العام الحالي.
ويوفر المشتل للراغبين 650 ألف شتلة من 80 صنفا من النباتات والأشجار والمزروعات وجار زيادتها إلى مليون شتلة قبل نهاية الموسم ويتم بيع الشتلات بأسعار رمزية تبلغ أحيانا 10% من قيمتها الفعلية بالمشاتل التجارية.
ويحرص المشتل على توفير مئات الأنواع من الشتلات الصالحة للزراعة في البيت أو الحدائق أو الطرق أو في البر علاوة على تقديم الإرشادات والنصائح والمساهمة في التجارب الزراعية لإنتاج أنواع وأصناف جديدة تتحمل الأجواء المناخية في الكويت.
ووفق القائمين على المشتل، فإن نباتات كف مريم والأراك والسدر أكثر الأشجار طلبا بينما نبات الفنكروزا والماري جولدو الأكثر طلبا للزهور وبالنسبة للفاكهة يفضل الكثيرون تين جاسم والتوت ونباتات النعناع والحبق وغيرها من الشتلات لأشجار مثمرة كالبرتقال والعنب والتوت وغيرها أو شتلات لأشجار الورد كالدفلي والجوري أو حتى الورقيات بالإضافة إلى نباتات الزينة.

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