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آمر القوة الجوية بحث التعاون المشترك مع الولايات المتحدة

11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان حسين السلامة الفضلي في مبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح امس قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية الجنرال الفريق ألكسوس ج. غرينكويتش والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ضمن محور الزيارة وبحث سبل التعاون المشترك.

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