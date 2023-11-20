آمر القوة الجوية بحث التعاون المشترك مع الولايات المتحدة

آمر القوة الجوية بحث التعاون المشترك مع الولايات المتحدة
التاريخ
11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان حسين السلامة الفضلي في مبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح امس قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية الجنرال الفريق ألكسوس ج. غرينكويتش والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ضمن محور الزيارة وبحث سبل التعاون المشترك.
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