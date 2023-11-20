دفعة مرشحين جديدة للتوظيف والأولوية للمرفوضين



لا فترة إضافية لتسجيل الراغبين في العمل بالحكومة "الديوان" : لا إعلان عن الحاجة

لتخصصات

جديدة





مريم بندق

علمت «الأنباء» أن إعلان دفعة مرشحين جديدة للتوظيف سيكون في 4 يناير المقبل، وإذا حدث أي تأخير فلن يتعدى أياما، حيث يفتح ديوان الخدمة المدنية باب تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط يوم الجمعة بعد المقبل ولمدة أسبوعين. ولفت المصدر إلى عدم وجود فترة إضافية للتسجيل للتوظيف.

وقال مصدر آخر لـ «الأنباء»، إن أولوية الترشيح للتوظيف للمواطنين المرشحين المرفوضين من قبل بعض الجهات الحكومية، ثم الرافضين فرص الترشيح، يليهما المسجلون الجدد المؤهلون للترشيح سواء في مرحلة جديدة أو من المراحل السابقة.





"الديوان" : لا إعلان عن الحاجة لتخصصات جديدة





علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية لن يعلن عن حاجته إلى تخصصات جديدة. وسيكتفي بالتعيينات التي تتم حاليا لمن اجتاز المقابلة من المتقدمين العام الماضي.





دفعة مرشحين جديدة للتوظيف.. و لا فترة إضافية لتسجيل الراغبين في العمل بالحكومة



علمت " الأنباء" أن إعلان دفعة مرشحين جديدة للتوظيف سيكون في 4 يناير المقبل، وإذا حدث أي تأخير فلن يتعدى أياما، حيث يفتح ديوان الخدمة المدنية باب تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط يوم الجمعة بعد المقبل ولمدة أسبوعين. ولفت المصدر إلى عدم وجود فترة إضافية للتسجيل للتوظيف، موضحا أن فترات التسجيل ستكون 4 حسب مواعيد تخرج الطلبة من الفصلين الدراسيين الأول والثاني من جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.





أولوية التوظيف للمرشحين المرفوضين



قال مصدر لـ " الأنباء" إن أولوية الترشيح للتوظيف للمواطنين المرشحين المرفوضين من قبل بعض الجهات الحكومية ، ثم الرافضين فرص الترشيح، يليهما المسجلون الجدد المؤهلون للترشيح سواء في مرحلة جديدة أو من المراحل السابقة.