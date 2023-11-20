-->

Tuesday, 21 November 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دفعة مرشحين جديدة للتوظيف والأولوية للمرفوضين

11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • لا فترة إضافية لتسجيل الراغبين في العمل بالحكومة
  • "الديوان" : لا إعلان عن الحاجة
    لتخصصات
    جديدة


مريم بندق
علمت «الأنباء» أن إعلان دفعة مرشحين جديدة للتوظيف سيكون في 4 يناير المقبل، وإذا حدث أي تأخير فلن يتعدى أياما، حيث يفتح ديوان الخدمة المدنية باب تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط يوم الجمعة بعد المقبل ولمدة أسبوعين. ولفت المصدر إلى عدم وجود فترة إضافية للتسجيل للتوظيف.
وقال مصدر آخر لـ «الأنباء»، إن أولوية الترشيح للتوظيف للمواطنين المرشحين المرفوضين من قبل بعض الجهات الحكومية، ثم الرافضين فرص الترشيح، يليهما المسجلون الجدد المؤهلون للترشيح سواء في مرحلة جديدة أو من المراحل السابقة.



"الديوان" : لا إعلان عن الحاجة لتخصصات جديدة


علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية لن يعلن عن حاجته إلى تخصصات جديدة. وسيكتفي بالتعيينات التي تتم حاليا لمن اجتاز المقابلة من المتقدمين العام الماضي.



دفعة مرشحين جديدة للتوظيف.. و لا فترة إضافية لتسجيل الراغبين في العمل بالحكومة


علمت " الأنباء" أن إعلان دفعة مرشحين جديدة للتوظيف سيكون في 4 يناير المقبل، وإذا حدث أي تأخير فلن يتعدى أياما، حيث يفتح ديوان الخدمة المدنية باب تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط يوم الجمعة بعد المقبل ولمدة أسبوعين. ولفت المصدر إلى عدم وجود فترة إضافية للتسجيل للتوظيف، موضحا أن فترات التسجيل ستكون 4 حسب مواعيد تخرج الطلبة من الفصلين الدراسيين الأول والثاني من جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



أولوية التوظيف للمرشحين المرفوضين


قال مصدر لـ " الأنباء" إن أولوية الترشيح للتوظيف للمواطنين المرشحين المرفوضين من قبل بعض الجهات الحكومية ، ثم الرافضين فرص الترشيح، يليهما المسجلون الجدد المؤهلون للترشيح سواء في مرحلة جديدة أو من المراحل السابقة.

MENAFN20112023000130011022ID1107461279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث