بالفيديو م سميرة الكندري خفض الانبعاثات بين 60% و80% عبر المشاريع الطموحة بحلول عام 2060



الخوري: الكويت أولت اهتماماً خاصاً بتنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام الطاقات المتجددة شريف الخياط: حجم الانبعاثات 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة



دارين العلي

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري انه بإمكان الكويت الوصول الى خفض60% من انبعاثاتها في حال اتباعها بعض السيناريوهات، وكذلك بإمكان الدولة خفض ما يعادل 80% من خلال السيناريوهات الطموحة بحلول 2060.

كلام الكندري جاء خلال حفل اعلان نتائج استراتيجية دولة الكويت خفيضة الكربون التي ستقدم خلال مؤتمر قمة المناخ المنعقد في ابوظبي نهاية الشهر الجاري.

وقالت الكندري ان الدولة تسعى للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2060 من خلال مضاعفة مشاريع حجز وتخزين الكربون في القطاع الصناعي والنفطي.

ولفتت الى ان الكويت تسعى الى خفض 7.4% من إجمالي انبعاثاتها بحلول 2035، لافتة الى اعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مؤتمر شرم الشيخ سعي البلاد للوصول الى الحياد الكربوني 2060.

وأوضحت ان الهيئة العامة للبيئة كلفت من قبل مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية خفيضة الكربون بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون حيث تم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة اعداد هذه الاستراتيجية والتي تتماشى مع الخطط والبرامج الموجودة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

وأوضحت انه تم استخدام احدث النماذج الحسابية عالميا لحساب توقعات الانبعاثات حتى عام 2060 والفرص المتاحة بدولة الكويت لخفض هذه الانبعاثات بناء على الوضع العالمي والمحلي وتطور التكنولوجيا.

ولفتت الى انه من اهم الادوات لتنفيذ هذه الطموحات هو استقرار اسعار النفط العالمية، حيث ان الكويت تعتبر من الدول احادية الدخل وتعتمد على انتاج وتصدير الوقود الاحفوري.

وشددت على ان تنفيذ الاستراتيجية يتوقف ايضا على تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي وتطور تكنولوجيات التخفيف بأسعار مناسبة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.

وفي كلمة لها خلال حفل إعلان نتائج استراتيجية الكويت خفيضة الكربون شددت على دعم الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ منذ انعقاد مؤتمر (ريو) عام 1992 من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

وقالت إن الكويت تبذل جهودا حثيثة لمكافحة هذه الظاهرة استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) واتفاق باريس للمناخ وتنفيذها بطرق فعالة ومستدامة باعتبارها الأدوات القانونية الملزمة وأساسا للتعاون الدولي في هذا المجال.

وذكرت أن مكافحة ظاهرة التغير المناخي مسؤولية دولية مشتركة رغم تباين الأعباء وتفاوت القدرات والعدالة والتنمية المستدامة بالدول النامية، مؤكدة اهمية تسخير الإمكانات بما يتوافق مع أولوياتها وقدراتها الوطنية من أجل الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ.

وأوضحت الكندري أن قرار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ رقم (1CP21) يدعو البلدان إلى وجوب الإبلاغ من الدول الأطراف عن استراتيجية تنموية طويلة الأجل ومنخفضة الكربون حتى منتصف القرن، إذ تعد استراتيجيات التنمية طويلة الأجل ومنخفضة الكربون أساسية لتحقق هدف الحد من الاحترار العالمي ومنع بعض الآثار السلبية لتغير المناخ على النظم الايكولوجية في كوكب الأرض.

دعم أممي

بدوره، تحدث منسق برامج تغيير المناخ في برنامج الامم المتحدة للبيئة طارق الخوري نيابة عن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة للبيئة سامي ديماسي، ولفت الى ان هذه الاستراتيجية تعكس حرص الكويت على الإيفاء بالتزاماتها، لاسيما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

وقال ان الكويت أولت اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد، وذلك من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة.

وأوضح ان الاستراتيجية تركز أيضا على تحديث المرافق النفطية والصناعية لإنتاج وقود نظيف، وتوسيع مشاريع حجز وتخزين واستخدام الكربون من خلال زيادة المحميات الطبيعية.

واكد حرص برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح وضع هذه الاستراتيجية ويلتزم بتقديم الدعم لدولة الكويت في تنفيذ مشاريع بيئية حيوية والتعاون المثمر في مشاريع أخرى ذات أهمية بيئية.

إستراتيجية خفيضة الكربون

ومن جانبه، فند مدير إدارة رصد جودة الهواء م.شريف الخياط بنود الاستراتيجية، لافتا الى انها تهدف إلى تعزيز الصمود والمرونة في الدولة في مواجهة اثار التغير المناخي وتقديم خارطة شاملة تتضمن سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام خفيض الكربون في كافة القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2050.

وتتطرق الاستراتيجية الى المعوقات التي قد تقف امام تطبيق المشاريع الرامية لخفض الانبعاثات ومن ابرزها التمويل الحكومي، حيث تعتمد المشاريع الحكومية في جزء كبير منها على استقرار اسعار النفط وانخفاض السعر قد يؤثر على جميع مشاريع الدولة. وحول حجم الانبعاثات الحالية، قال الخياط ان الاستراتيجية لحظت حجم الانبعاثات في عام 2019 والمصادر الرئيسية لها، حيث بلغ حجم الانبعاثات 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة، وبالتالي فإن المستهدف هو قطاع الطاقة واي خفض في الاستهلاك فيه سيسهم بخفض الانبعاثات. أما عن التوقعات المستقبلية، فلفت الى امكانية بلوغ الانبعاثات 202.7 مليون طن سنويا بحلول 2060.

وتحدث عن 8 تحولات استراتيجية رئيسية لتحقيق رؤية الكويت في خفض الانبعاثات، مبنية على الاقتصاد الكربوني الدائري وهي في امدادات الكهرباء عبر الانتقال من الاعتماد على النفط الى الطاقة الشمسية، وزيادة استخدام الكهرباء واحتجاز الكربون وتخزينه في القطاع الصناعي، زيادة كفاءة التبريد والتكييف في المباني، زيادة اعداد السيارات الكهربائية، واستخدام الهيدروجين الاخضر والكهرباء والوقود الحيوي للشاحنات وتنفيذ السكك الحديد في قطاع الشحن، وخفض الطلب على المياه بالتحول الى للزراعة المائية في القطاع الزراعي، واعتماد تكنولوجيا التناضح العكسي في انتاج المياه، التخلص من مرادم النفايات وتحويلها الى طاقة واعتماد اعادة التدوير وإعداد المرادم الصحية. وأفردت الاستراتيجية بعض المشاريع الكفيلة بتحقيق خفض الانبعاثات ومنها امدادات الكهرباء والتحول نحو الغاز الطبيعي محل النفط في المدى القصير حتى 2030 وتتولى الطاقة الشمسية تدريجيا الدور الاكثر اهمية في توليد الكهرباء في المستقبل، وتحسين كفاءة التبريد والتكييف، الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040، الاعتماد على سكك حديد دول التعاون في قطاع الشحن، كما ان الاعتماد على الزراعة المائية يمكن ان يوفر ثلث الاستهلاك من المياه المستهلك حاليا.

وعن ادوات دعم تنفيذ الاستراتيجية، قال الخياط انها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحث والابتكار والتطوير والشراكة مع القطاع الخاص والتعليم المناخي وإدخال الشباب في العمل المناخي والتوعية المجتمعية وسن القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية