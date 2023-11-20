نائب وزير الخارجية بحث مع السفير الأردني آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

نائب وزير الخارجية بحث مع السفير الأردني آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية
التاريخ
11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت سنان المجالي.
وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
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