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نائب وزير الخارجية بحث مع السفير الأردني آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت سنان المجالي.
وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

MENAFN20112023000130011022ID1107461276

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