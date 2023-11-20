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وزير الدفاع وصل إلى سلطنة عمان للمشاركة في الدورة الـ 20 لمجلس الدفاع الخليجي

11/20/2023 11:36:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان.
وكان في استقباله لدى وصوله قاعدة السيب الجوية د.محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية.كما كان في الاستقبال العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية، وسفيرنا لدى سلطنة عمان، والملحق العسكري بسفارة الكويت بمسقط، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد توجه إلى سلطنة عُمان الشقيقة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد سيشارك في أعمال الدورة الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في العاصمة مسقط.

MENAFN20112023000130011022ID1107461275

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