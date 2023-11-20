وزير الدفاع وصل إلى سلطنة عمان للمشاركة في الدورة الـ 20 لمجلس الدفاع الخليجي

(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان.
وكان في استقباله لدى وصوله قاعدة السيب الجوية د.محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية.كما كان في الاستقبال العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية، وسفيرنا لدى سلطنة عمان، والملحق العسكري بسفارة الكويت بمسقط، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد توجه إلى سلطنة عُمان الشقيقة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد سيشارك في أعمال الدورة الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في العاصمة مسقط.
MENAFN20112023000130011022ID1107461275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.