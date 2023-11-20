مجلس الوزراء ندعم النواف بمواجهة الاستجواب

MENAFN - Al-Anbaa) اطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من العضو مهلهل المضف والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأكد المجلس مؤازرة ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا عن أمله بأن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

هذا، وقرر المجلس اعتبار الأحد الموافق 31 ديسمبر المقبل يوم راحة والاثنين الموافق 1 يناير 2024 يوم عطلة رسمية، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وبذلك تكون العطلة ٤ أيام بإضافة يومي الجمعة والسبت ٢٩ و٣٠ ديسمبر.

وبموجب القرار تعطل الأعمال في يومي الأحد والإثنين في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات والأجهزة الحكومية، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.





أكد دعمه لرئيس الوزراء وأعرب عن أمله في أن تكون الممارسة البرلمانية متفقة مع مواد الدستور

مجلس الوزراء: الاستجواب حق كفله الدستور للنواب

عُمان حققت إنجازات تنموية بارزة على صعيد مسارها الحضاري الطموح وروابط أخوية تاريخية وثيقة تربط البلدين



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من العضو مهلهل المضف الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

ومجلس الوزراء إذ يسلم أن الاستجواب حق كفله الدستور، ليؤكد حرصه على مؤازرة ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا عن أمله في أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء نتائج الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، الذي تم في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي والذي انتهى بتجديد الثقة بالوزير. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بما قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب من ردود وبيانات وحقائق أثناء تفنيده لمحاور الاستجواب.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024، وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 31/12/2023 يوم راحة والاثنين الموافق 1/1/2024 يوم عطلة رسمية تعطل الأعمال في هذين اليومين بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

وبمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي صادف يوم السبت الماضي، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، مشيدا بالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره الحضاري الطموح، مؤكدا عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.