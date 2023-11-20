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1.5 مليون مشترك فى قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب.. اشترك ليصلك كل جديد

11/20/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) وصل عدد مشتركى قناة اليوم السابع على واتس آب 1.5 مليون مشترك، خاصة أن الخدمة الإخبارية الجديدة يتواصل فيها اليوم السابع مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، ونبث قناة اليوم السابع الرسمية عبر تطبيق واتس آب، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.

وانطلقت قناة اليوم السابع واتس آب، عبر اللينك التالي:

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات اليوم السابع المتنوعة عبر خدمة واتس اب اليوم السابع، كما يدعو اليوم السابع متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.

وتحافظ قنوات واتس آب على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناة.







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