-->

Tuesday, 21 November 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميقاتى يبحث مع وزير خارجيته نتائج الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالجنوب

11/20/2023 11:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

جاء ذلك خلال لقائهما الإثنين بمقر الحكومة اللبنانية.

وقال بوحبيب إنه عرض خلال اللقاء تفاصيل الجولة التي سيقوم بها بصفته وزريرًا للخارجية إلى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج لبحث الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة وقضايا النازحين.

وأضاف أنه سيتوجه بعد هذه الجولة إلى إسبانيا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للاتحاد من أجل المتوسط.








MENAFN20112023000132011024ID1107461200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث