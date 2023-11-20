ميقاتى يبحث مع وزير خارجيته نتائج الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالجنوب

MENAFN - Youm7) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

جاء ذلك خلال لقائهما الإثنين بمقر الحكومة اللبنانية.

وقال بوحبيب إنه عرض خلال اللقاء تفاصيل الجولة التي سيقوم بها بصفته وزريرًا للخارجية إلى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج لبحث الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة وقضايا النازحين.

وأضاف أنه سيتوجه بعد هذه الجولة إلى إسبانيا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للاتحاد من أجل المتوسط.



