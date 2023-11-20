صحة غزة: فقدنا كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الوزارة فقدت كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع وخاصة في منطقة الشمال.

وأضاف القدرة، في إفادة صحفية، أنه تم تدمير 60 سيارة إسعاف ولا تستطيع أي سيارة إسعاف التحرك على الإطلاق، مبينا في الوقت نفسه أن "مستشفى كمال عدوان" فقد اليوم كل ما لديه من وقود وهو مخصص للولادة والأطفال ولكنه أٌجبر على تحمل تبعات الجرحى الذين يصلون إليه حيث لا يوجد بها قسم طوارئ لعلاج الجرحى وبالتالي لا يوجد خدمة فيه.



وتابع أنه على الرغم من صغر هذا المستشفى إلا أنه استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة.



ولفت إلى أن المستشفى الإندونيسي أيضا خرج تماما عن الخدمة، كما أن مستشفى "العودة" في شمال غزة بلا كهرباء ويعمل بالطاقة الشمسية البديلة ويستطيع تقديم خدمات متواضعة في إطار الولادة والطوارئ لكنه لا يستطيع تقديم خدمات إنقاذ حياة.