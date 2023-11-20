-->

Tuesday, 21 November 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: فقدنا كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع

11/20/2023 11:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الوزارة فقدت كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع وخاصة في منطقة الشمال.

وأضاف القدرة، في إفادة صحفية، أنه تم تدمير 60 سيارة إسعاف ولا تستطيع أي سيارة إسعاف التحرك على الإطلاق، مبينا في الوقت نفسه أن "مستشفى كمال عدوان" فقد اليوم كل ما لديه من وقود وهو مخصص للولادة والأطفال ولكنه أٌجبر على تحمل تبعات الجرحى الذين يصلون إليه حيث لا يوجد بها قسم طوارئ لعلاج الجرحى وبالتالي لا يوجد خدمة فيه.


وتابع أنه على الرغم من صغر هذا المستشفى إلا أنه استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة.


ولفت إلى أن المستشفى الإندونيسي أيضا خرج تماما عن الخدمة، كما أن مستشفى "العودة" في شمال غزة بلا كهرباء ويعمل بالطاقة الشمسية البديلة ويستطيع تقديم خدمات متواضعة في إطار الولادة والطوارئ لكنه لا يستطيع تقديم خدمات إنقاذ حياة.







MENAFN20112023000132011024ID1107461197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث