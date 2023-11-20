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الكويت: يجب أن يلتفت المجتمع الدولي لما يتعرض له الأطفال في غزة

11/20/2023 11:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس سعود المالك الصباح، ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يتعرض له الأطفال في غزة، وأن يتحلى بالضمير الإنساني في مواجهة ما يتعرضون له من قتل وانتهاكات يندى لها جبين البشرية.

وقال الشيخ فراس الصباح - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل - إن الكويت في طليعة دول العالم التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأضاف أن الكويت حققت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين قضاياهم في وثائق التنمية الوطنية ومد يد التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل النتائج.








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