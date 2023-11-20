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دليل خدمات المراكز التكنولوجية.. المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق

11/20/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) كان تدشين المراكز التكنولوجية خطوة هامة لرفع العبء عن كاهل المواطنين في الحصول على الخدمات، والذي كان يتحمل عبء زيارة أكثر من جهة لتلقي الخدمة ومشقة الحصول على خدمة مميكنة ومطورة من مكان واحد، حيث إنها مجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية.



يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ، العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).



وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" الأوراق والمستندات المطلوبة لـ3 خدمات تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين.



-تعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاط

1-مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).

2-صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار (الأصل للاطلاع).

3-رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

4-موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

5-رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

6-إيصال سداد الرسوم.



-طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة

1-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

3-صورة رخصة المباني.

4-كشف مشتملات.

5-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

6-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررًا عنه محضر بالمخالفة.

7-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.



-استخراج رخصة هدم جزئي أو كلي لمنشأة آيلة للسقوط

1-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

2-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

3-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبعة سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.












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