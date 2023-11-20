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طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. اعرف التفاصيل

11/20/2023 11:29:45 PM
(MENAFN- Youm7) يعرض اليوم السابع، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر
وهى
:

1-
شبابيك التذاكر بمحطات
القطارات
.

2-
الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى

، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر
للاندرويد
..
، والأيفون

.

3-
المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية
.

4-
من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية
الديناميكية )
للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوى الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذ
.

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية
(
كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ
Debit Card
)
من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى
(
ال
POS
)
لسداد قيمة التذاكر
ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية
.












MENAFN20112023000132011024ID1107461192

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