طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) يعرض اليوم السابع، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكروهى

1-

شبابيك التذاكر بمحطات

القطارات

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2-

الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى



، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر

للاندرويد

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، والأيفون



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3-

المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية

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4-

من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية

الديناميكية )

للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوى الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذ

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وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية

(

كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ

Debit Card

)

من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى

(

ال

POS

)

لسداد قيمة التذاكر

ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية

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