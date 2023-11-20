طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) يعرض اليوم السابع، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر
وهى
:
1-
شبابيك التذاكر بمحطات
القطارات
.
2-
الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى
، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر
للاندرويد
..
، والأيفون
.
3-
المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية
.
4-
من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية
الديناميكية )
للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوى الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذ
.
وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية
(
كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ
Debit Card
)
من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى
(
ال
POS
)
لسداد قيمة التذاكر
ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية
.
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