-->

Tuesday, 21 November 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوكرانيا تعلن الحصول على دفعة مساعدات عسكرية جديدة من واشنطن

11/20/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بلاده بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا كريستوفر كافولي.

وذكرت وكالة أنباء "أوكرنفورم" الأوكرانية، الاثنين، أن زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات في كلمته اليومية عبر الفيديو، حيث قال الرئيس الأوكراني: "ناقشنا الموقف على جبهة القتال وآفاقه من حيث كيفية تعزيز كلٍ من دفاعاتنا وتقدمنا".


وأضاف: "هناك حزمة دفاعية جديدة لبلادنا من الولايات المتحدة، وأنا ممتن لذلك، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك المزيد من عتاد المدفعية والقذائف التي نحن بحاجة إليها الآن".


وطبقاً للرئيس الأوكراني، فإن تحركات كييف في البحر الأسود قد تمت مناقشتها في ذلك الاجتماع الثلاثي.








MENAFN20112023000132011024ID1107461190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث