أوكرانيا تعلن الحصول على دفعة مساعدات عسكرية جديدة من واشنطن

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بلاده بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا كريستوفر كافولي.

وذكرت وكالة أنباء "أوكرنفورم" الأوكرانية، الاثنين، أن زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات في كلمته اليومية عبر الفيديو، حيث قال الرئيس الأوكراني: "ناقشنا الموقف على جبهة القتال وآفاقه من حيث كيفية تعزيز كلٍ من دفاعاتنا وتقدمنا".



وأضاف: "هناك حزمة دفاعية جديدة لبلادنا من الولايات المتحدة، وأنا ممتن لذلك، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك المزيد من عتاد المدفعية والقذائف التي نحن بحاجة إليها الآن".



وطبقاً للرئيس الأوكراني، فإن تحركات كييف في البحر الأسود قد تمت مناقشتها في ذلك الاجتماع الثلاثي.



