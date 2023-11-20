يونهاب: حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة لأمريكا تدخل ميناء كوريا الجنوبية

MENAFN - Youm7) وصلت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينسن) التي تعمل بالطاقة النووية إلى القاعدة البحرية في مدينة بوسان، ذكرت ذلك وكالةيونهاب.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان أن وصول الحاملة الأمريكية "تظهر الاستعداد القوي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على التهديد الصاروخي والنووي المتزايد من كوريا الشمالية".

وفي الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر ، زارت حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريغان بوسان.

في

وقت سابق، ذكرت

وكالة كيودو أن كوريا الشمالية أخطرت خفر السواحل الياباني بنيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة من 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وحاولت كوريا الشمالية دون جدوى إطلاق أول قمر صناعي استطلاعي لها في مايو وأغسطس.

وأعلنت بيونغ يانغ عزمها على القيام بمحاولة ثالثة في أكتوبر، لكن هذا لم يحدث.



