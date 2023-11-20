ألمانيا تستضيف منتدى إقليمى لبحث تحديات التعاون مع التشيك فى 30 نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) تستضيف ألمانيا المنتدى الإقليمي الألماني التشيكي الأول في مدينه كيمنتس، خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل، بدعوة من وزير الدولة لأوروبا والمناخ آنا لورمان، وتحت رعاية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي.
وذكرت الخارجية الألمانية أن ممثلين على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والأوروبية من ألمانيا والتشيك سيتحدثون عن تحديات التعاون الألماني التشيكي عبر الحدود.. مشيرة إلى أن الهدف هو تركيز المزيد من الاهتمام على اهتمامات المناطق الحدودية لأنها واجهات أوروبا حيث تعد إحدى ركائز التماسك في الاتحاد الأوروبي.
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