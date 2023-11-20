ألمانيا تستضيف منتدى إقليمى لبحث تحديات التعاون مع التشيك فى 30 نوفمبر

MENAFN - Youm7) تستضيف ألمانيا المنتدى الإقليمي الألماني التشيكي الأول في مدينه كيمنتس، خلال يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل، بدعوة من وزير الدولة لأوروبا والمناخ آنا لورمان، وتحت رعاية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي.



وذكرت الخارجية الألمانية أن ممثلين على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والأوروبية من ألمانيا والتشيك سيتحدثون عن تحديات التعاون الألماني التشيكي عبر الحدود.. مشيرة إلى أن الهدف هو تركيز المزيد من الاهتمام على اهتمامات المناطق الحدودية لأنها واجهات أوروبا حيث تعد إحدى ركائز التماسك في الاتحاد الأوروبي.

