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الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع فرنسا للعمل إزاء معالجة التغير المناخى

11/20/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، الإثنين، عن استعداد الصين للعمل مع فرنسا لإرسال إشارة قوية إزاء المعالجة المشتركة لقضية تغير المناخ وتعزيز نجاح الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي.


وجاءت تصريحات الرئيس شي خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.







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