الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع فرنسا للعمل إزاء معالجة التغير المناخى

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع فرنسا للعمل إزاء معالجة التغير المناخى
التاريخ
11/20/2023 11:29:42 PM
(MENAFN
- Youm7) أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، الإثنين، عن استعداد الصين للعمل مع فرنسا لإرسال إشارة قوية إزاء المعالجة المشتركة لقضية تغير المناخ وتعزيز نجاح الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي.
وجاءت تصريحات الرئيس شي خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.
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