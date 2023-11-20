صيانة استاد القاهرة تنقل مباراة الزمالك وسوار الغينى لملعب السلام

(MENAFN
- Youm7) تسببت أعمال الصيانة وغلق ملعب استاد القاهرة فى نقل مباراة فريق الزمالك أمام سوار الغينى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية إلى ملعب السلام، والمقرر إقامتها 3 ديسمبر المقبل.
وكان من المقررإقامة المباراة فى مدينة بواكى بكوت ديفوار، إلا أن الزمالك طلب من الجانب الغينى نقل المباراة إلى القاهرة على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني، ووافق فريق سوار الغينى على طلب الفريق الأبيض.
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها 3 ديسمبر المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي".
ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
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