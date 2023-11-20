-->

Tuesday, 21 November 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صيانة استاد القاهرة تنقل مباراة الزمالك وسوار الغينى لملعب السلام

11/20/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) تسببت أعمال الصيانة وغلق ملعب استاد القاهرة فى نقل مباراة فريق الزمالك أمام سوار الغينى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية إلى ملعب السلام، والمقرر إقامتها 3 ديسمبر المقبل.



وكان من المقررإقامة المباراة فى مدينة بواكى بكوت ديفوار، إلا أن الزمالك طلب من الجانب الغينى نقل المباراة إلى القاهرة على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني، ووافق فريق سوار الغينى على طلب الفريق الأبيض.



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها 3 ديسمبر المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار



ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي".




ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.















MENAFN20112023000132011024ID1107461185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث