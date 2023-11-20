عمر كمال عبد الواحد ينتظم فى تدريبات مودرن فيوتشر استعداداً لسوبر سبورت

MENAFN - Youm7) ينتظم عمر كمال عبد الواحد فى تدريبات مودرن فيوتشر، اليوم الثلاثاء،استعداداً لمواجهة سوبر سبورت ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل 26 نوفمبر باستاد السلام.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد عاد مع بعثة الفراعنة أمس، عقب الانتهاء من مواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر أن مسئولى النادي وافقوا على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادىالأهلىخلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبته بارتداء القميص الأحمر .وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة جاءت علىانتقال اللاعبعقب تلقى رئيس النادى مكالمة من رئيس النادى الأهلى لطلب ضم اللاعب بصفة نهائية خلال انتقالات شهر يناير المقبل.وعلى إثر تلك المكالمة، عقد عدلى القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع مسئولى فيوتشر طلبوا خلالها ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.ويأتى على رأس تلك قائمة اللاعبين التى يرغب مسئولومودرن فيوتشرفى ضمهم كل من خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد الذى سبق ولعب للفريق لمدة موسمين ماضيين قبل العودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجارى.