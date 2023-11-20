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انطلاق بطولة نادى هونج كونج للاسكواش بـ6 مباريات مصرية

11/20/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق منافسات بطولة نادي هونج كونج للاسكواش ، اليوم الثلاثاء،
والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك في البطولة 11 لاعباً ولاعبة من مصر حيث يشارك في منافسات الرجال: سيف الشناوي، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، علي أبو العنين، محمد الشربيني.

وفي منافسات السيدات: أمينة عرفي، كنزي أيمن، ناردين جرس، زينة ميكيوي، منة حامد، فيروز أبو الخير.

وجاءت مباريات المصريين في الدور الأول من المنافسات كالتالي:

ـ سيف الشناوي والماليزي أدين إدراكي

ـ إبراهيم القباني والأمريكي أندريه ديجولاس

ـ ياسين الشافعي والأمريكي تود هارتي

ـ كنزي أيمن والأسترالية جيسيكا تورنبل

ـ ناردين جرس ولاعبة هونج كونج لي كا يي

ـ منه حامد ولاعبة هونج كونج تونج تسز وينج








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