محمود حمادة ينتظم فى مران المصري بعد العودة من المنتخب

MENAFN - Youm7) ينتظم محمود حمادة لاعب النادي المصري ،اليوم الثلاثاء،فى معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، بعد عودته من المنتخب الوطني عقب الانتهاء من مواجهتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد.وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.



