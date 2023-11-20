5 معلومات عن مباراة منتخب الشباب مع المغرب اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم لمتابعة اللقاء الذى يجمعمنتخب مصر للشبابمع نظيره المغربى فى رابع جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس في الجولات الأولى والثانية والثالثة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال أفريقيا

تعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصارا مثيرا على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة، ثم خسر من تونس برباعية مقابل هدفين مساء الأحد.

2_ ترتيب منتخب مصر فى بطولة شمال أفريقيا

توقف رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط في المركز الثالث من 3 مباريات، بينما قفز منتخب تونس لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة فى البطولة التي يتأهل منها صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر.

3_ القناة الناقلة مباراة مصر والمغرب فى بطولة شمال أفريقيا اليوم

تنقل مباراة مصر والمغرب في بطولة شمال أفريقيا على فضائية أون تايم سبورتس.

4_نظام بطولة شمال أفريقيا

بطولة شمال أفريقيا للشباب من مواليد عامي 2005 و2006 تقام فى تونس خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة المنتخبات الـ5 الأعضاء باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب).

5_ قائمة منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال افريقيا





يتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب، ويعاونه كل من علاء عبده (مدرب عام)، ورامي عادل (مدرب مساعد)، وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمى).

فيما تضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.