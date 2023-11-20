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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من بلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

11/20/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 11 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين من بلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بزيادة قدرها 2ر1 بالمئة العام الماضي.
جاءت تصريحات غوتيريش في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة لإطلاق تقرير (فجوة الانبعاثات لعام 2023) الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقال غوتيريش إن المعطيات الحالية تقود كوكبنا إلى نهاية مسدودة ترتفع فيها درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات منبها إلى أن التقرير يظهر "أن تلك الفجوة أشبه بأخدود انبعاثات مليء بالوعود الكاذبة والحيوات المدمرة والأرقام المحطمة".
وأضاف أنه "إذا لم يتغير شيء ستكون الانبعاثات عام 2023 أعلى بمقدار 22 جيجا طن من الحد الذي يسمح به مستوى الهدف المتعلق بكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض كيلا يتعدى 5ر1 درجة مئوية".
ولفت الأمين العام إلى أنه لا يزال من الممكن جعل هدف 5ر1 درجة مئوية حقيقة واقعة موضحا أن "الأمر يتطلب اقتلاع الجذر المسموم لأزمة المناخ (الوقود الأحفوري) كما يتطلب تحولا عادلا ومنصفا لمصادر الطاقة المتجددة".
وأكد أن الجولة القادمة من خطط المناخ الوطنية ستكون "محورية" داعيا إلى دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والشراكات كي تكون ممكنة التحقيق.
وفي السياق أشار غوتيريش إلى أن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) سيستجيب إلى التقييم العالمي وهو جرد لخطط المناخ الخاصة بكل بلد والذي سيوضح مدى بعد العالم عن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ودعا البلدان للالتزام بزيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 في إطار استجابتها للتقييم العالمي.
وحث غوتيريش الحكومات كذلك على وضع سياسات وأنظمة لمنح القطاع الخاص اليقين والقدرة على التنبؤ الذي يحتاج إليه بشدة.
وأكد أن تحقيق كل ذلك يعتمد على التعاون بين الدول وعملها معا فضلا عن استعادة الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية "والتي تضررت بشدة بسبب الوعود الكاذبة والإجراءات البطيئة".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه يتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بوعدها بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ وأن تقدم خطة واضحة حول كيفية الايفاء بالتزامهم بمضاعفة تمويل التكيف إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. (النهاية)

ع س ت / ف ا س




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