الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من بلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 11 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين من بلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بزيادة قدرها 2ر1 بالمئة العام الماضي.
جاءت تصريحات غوتيريش في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة لإطلاق تقرير (فجوة الانبعاثات لعام 2023) الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقال غوتيريش إن المعطيات الحالية تقود كوكبنا إلى نهاية مسدودة ترتفع فيها درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات منبها إلى أن التقرير يظهر "أن تلك الفجوة أشبه بأخدود انبعاثات مليء بالوعود الكاذبة والحيوات المدمرة والأرقام المحطمة".
وأضاف أنه "إذا لم يتغير شيء ستكون الانبعاثات عام 2023 أعلى بمقدار 22 جيجا طن من الحد الذي يسمح به مستوى الهدف المتعلق بكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض كيلا يتعدى 5ر1 درجة مئوية".
ولفت الأمين العام إلى أنه لا يزال من الممكن جعل هدف 5ر1 درجة مئوية حقيقة واقعة موضحا أن "الأمر يتطلب اقتلاع الجذر المسموم لأزمة المناخ (الوقود الأحفوري) كما يتطلب تحولا عادلا ومنصفا لمصادر الطاقة المتجددة".
وأكد أن الجولة القادمة من خطط المناخ الوطنية ستكون "محورية" داعيا إلى دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والشراكات كي تكون ممكنة التحقيق.
وفي السياق أشار غوتيريش إلى أن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) سيستجيب إلى التقييم العالمي وهو جرد لخطط المناخ الخاصة بكل بلد والذي سيوضح مدى بعد العالم عن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ودعا البلدان للالتزام بزيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 في إطار استجابتها للتقييم العالمي.
وحث غوتيريش الحكومات كذلك على وضع سياسات وأنظمة لمنح القطاع الخاص اليقين والقدرة على التنبؤ الذي يحتاج إليه بشدة.
وأكد أن تحقيق كل ذلك يعتمد على التعاون بين الدول وعملها معا فضلا عن استعادة الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية "والتي تضررت بشدة بسبب الوعود الكاذبة والإجراءات البطيئة".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه يتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بوعدها بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ وأن تقدم خطة واضحة حول كيفية الايفاء بالتزامهم بمضاعفة تمويل التكيف إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. (النهاية)
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