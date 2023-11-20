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مدريد: 45 مواطنا إسبانيا وفلسطينيا يغادرون غزة عبر معبر (رفح)

11/20/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 11 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي إن مجموعة رابعة من المواطنين الإسبان والفلسطينيين غادروا قطاع غزة اليوم الاثنين عبر معبر رفح الحدودي متجهين إلى مصر.
وأضاف نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية ان 45 شخصا بينهم عدد من المواطنين الذين يحملون الجنسية المزدوجة الإسبانية والفلسطينية غادروا غزة مع أفراد عائلاتهم باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم لاحقا إلى إسبانيا إما على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسباني أو رحلات تجارية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية يوم الخميس الماضي وصول 143 مواطنا (39 امرأة و 33 رجلا و67 قاصرا) يحمل بعضهم الجنسيتين الاسبانية والفلسطينية إلى إسبانيا مع أفراد عائلاتهم على متن طائرة عسكرية بعد مغادرتهم قطاع غزة على ثلاث دفعات على مدار الأسبوع الماضي.
وقبل ذلك أعدت القنصلية العامة الإسبانية في القدس قائمة بأسماء 140 مواطنا يحملون جوازات سفر إسبانية عالقين في قطاع غزة ويريدون مغادرته فيما أشارت إلى ان ذلك العدد قد يصل إلى ما يتراوح بين 170 إلى 190 شخصا مع الاخذ بالاعتبار أفراد عائلاتهم وقد وصل عددهم حتى الآن (مع احتساب المواطنين ال 45 الذين عبروا المعبر الحدودي اليوم) إلى 188 مواطنا. (النهاية)

ه ن د / م م ج




MENAFN20112023000071011013ID1107461179

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