مدريد: 45 مواطنا إسبانيا وفلسطينيا يغادرون غزة عبر معبر (رفح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 11 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي إن مجموعة رابعة من المواطنين الإسبان والفلسطينيين غادروا قطاع غزة اليوم الاثنين عبر معبر رفح الحدودي متجهين إلى مصر.
وأضاف نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية ان 45 شخصا بينهم عدد من المواطنين الذين يحملون الجنسية المزدوجة الإسبانية والفلسطينية غادروا غزة مع أفراد عائلاتهم باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم لاحقا إلى إسبانيا إما على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسباني أو رحلات تجارية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية يوم الخميس الماضي وصول 143 مواطنا (39 امرأة و 33 رجلا و67 قاصرا) يحمل بعضهم الجنسيتين الاسبانية والفلسطينية إلى إسبانيا مع أفراد عائلاتهم على متن طائرة عسكرية بعد مغادرتهم قطاع غزة على ثلاث دفعات على مدار الأسبوع الماضي.
وقبل ذلك أعدت القنصلية العامة الإسبانية في القدس قائمة بأسماء 140 مواطنا يحملون جوازات سفر إسبانية عالقين في قطاع غزة ويريدون مغادرته فيما أشارت إلى ان ذلك العدد قد يصل إلى ما يتراوح بين 170 إلى 190 شخصا مع الاخذ بالاعتبار أفراد عائلاتهم وقد وصل عددهم حتى الآن (مع احتساب المواطنين ال 45 الذين عبروا المعبر الحدودي اليوم) إلى 188 مواطنا. (النهاية)
ه ن د / م م ج
MENAFN20112023000071011013ID1107461179
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