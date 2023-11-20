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الهند واستراليا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

11/20/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 20 - 11 (كونا) -- اتفقت الهند واستراليا اليوم الاثنين على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بعد مباحثات حول التطورات في الشرق الاوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية أخرى.
وقال وزير الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار إنه رأس مع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الحوار الوزاري الثاني بين الهند واستراليا (2+2) في نيودلهي بمشاركة نائب رئيس وزراء استراليا ريشارد مارليس ووزيرة خارجيتها بيني وونغ.
وأضاف أنه تم "تقييم شراكتنا الإستراتيجية الشاملة وتقارباتنا المتنامية خاصة في مجالات الدفاع والأمن والمجالات البحرية" خلال الحوار الذي وصفه بالمفتوح والمثمر.
واشار إلى أنه تم تبادل وجهات النظر المشتركة حول التطورات في منطقة المحيط الهادئ الهندي والشرق الاوسط وجنوب آسيا وأوكرانيا كما تحدث الجانبان عن مساهمتهما في تلبية الاحتياجات الإقليمية والعالمية.
واكد جايشانكار اهمية العلاقات الهندية الاسترالية في اطار الحوار الرباعي (كواد) قائلا ان منطقة المحيطين الهندي والهادئ استفادت منها بكثير كما ساعدت في توثيق العلاقات الثنائية.
وذكر الوزير الهندي أن العلاقات الثنائية بين الطرفين نمت بسرعة ولها آثار كبيرة على المنطقة حيث تنظر العديد من الدول إلى العلاقات بين البلدين كعامل استقرار وأمن.
كما اشار الى اهمية العمل من اجل الاستقرار في المنطقة في وقت يتزايد فيه التوتر في العالم.
ودعا الوزير الهندي الى تعزيز التعاون من اجل مواجهة تحديات استثنائية إقليمية وعالمية مشيرا الى ان هناك تحديات لسيادة القانون ولابد من مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون.
وفي كلمته في الحوار الوزاري أكد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن التعاون بين الهند واستراليا في مجالات الدفاع والتجارة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والعلاقات بين الشعبين شهد تقدما ملموسا.
واكد وزير الدفاع الهندي أن "الشراكة الهندية الأسترالية ستعمل بشكل جيد ليس فقط من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين ولكن من أجل السلام والأمن والازدهار الشامل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ايضا".
ومن جانبها اكدت وزيرة خارجية استراليا بيني وونغ أهمية العلاقات بين البلدين قائلة ان بلادها تتطلع الى تكثيف الجهود من اجل تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة باحترام السيادة.
وفي كلمته اشار نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز الى التاريخ المشترك والقيم الديمقراطية والتوافق الاستراتيجي بين الهند واستراليا.
وشدد على التعاون بين البلدين خاصة في ظل التحديات التي تنبعث من كون الصين أكبر شريك تجاري ومصدر قلق أمني للبلدين. (النهاية)

أ ت ك / م م ج




MENAFN20112023000071011013ID1107461178

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