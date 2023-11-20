الهند واستراليا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 20 - 11 (كونا) -- اتفقت الهند واستراليا اليوم الاثنين على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بعد مباحثات حول التطورات في الشرق الاوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية أخرى.
وقال وزير الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار إنه رأس مع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الحوار الوزاري الثاني بين الهند واستراليا (2+2) في نيودلهي بمشاركة نائب رئيس وزراء استراليا ريشارد مارليس ووزيرة خارجيتها بيني وونغ.
وأضاف أنه تم "تقييم شراكتنا الإستراتيجية الشاملة وتقارباتنا المتنامية خاصة في مجالات الدفاع والأمن والمجالات البحرية" خلال الحوار الذي وصفه بالمفتوح والمثمر.
واشار إلى أنه تم تبادل وجهات النظر المشتركة حول التطورات في منطقة المحيط الهادئ الهندي والشرق الاوسط وجنوب آسيا وأوكرانيا كما تحدث الجانبان عن مساهمتهما في تلبية الاحتياجات الإقليمية والعالمية.
واكد جايشانكار اهمية العلاقات الهندية الاسترالية في اطار الحوار الرباعي (كواد) قائلا ان منطقة المحيطين الهندي والهادئ استفادت منها بكثير كما ساعدت في توثيق العلاقات الثنائية.
وذكر الوزير الهندي أن العلاقات الثنائية بين الطرفين نمت بسرعة ولها آثار كبيرة على المنطقة حيث تنظر العديد من الدول إلى العلاقات بين البلدين كعامل استقرار وأمن.
كما اشار الى اهمية العمل من اجل الاستقرار في المنطقة في وقت يتزايد فيه التوتر في العالم.
ودعا الوزير الهندي الى تعزيز التعاون من اجل مواجهة تحديات استثنائية إقليمية وعالمية مشيرا الى ان هناك تحديات لسيادة القانون ولابد من مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون.
وفي كلمته في الحوار الوزاري أكد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن التعاون بين الهند واستراليا في مجالات الدفاع والتجارة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والعلاقات بين الشعبين شهد تقدما ملموسا.
واكد وزير الدفاع الهندي أن "الشراكة الهندية الأسترالية ستعمل بشكل جيد ليس فقط من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين ولكن من أجل السلام والأمن والازدهار الشامل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ايضا".
ومن جانبها اكدت وزيرة خارجية استراليا بيني وونغ أهمية العلاقات بين البلدين قائلة ان بلادها تتطلع الى تكثيف الجهود من اجل تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة باحترام السيادة.
وفي كلمته اشار نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز الى التاريخ المشترك والقيم الديمقراطية والتوافق الاستراتيجي بين الهند واستراليا.
وشدد على التعاون بين البلدين خاصة في ظل التحديات التي تنبعث من كون الصين أكبر شريك تجاري ومصدر قلق أمني للبلدين. (النهاية)
أ ت ك / م م ج
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