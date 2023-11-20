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إيطاليا: إحلال السلام في الشرق الأوسط أولوية مشتركة مع بريطانيا

11/20/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 20 - 11 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين يشكل أولوية سياسية مشتركة مع بريطانيا.
وذكر تاياني في تصريح متلفز أنه تناول في محادثة هاتفية اليوم مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة (جي 7) للدول الصناعية" بدءا من الوضع في الشرق الأوسط.
وشدد على الموقف المشترك إزاء العمل الذي يتعين القيام به على الفور وكذلك فيما يتعلق بالمستقبل مؤكدا "الصداقة الإيطالية البريطانية على ضوء التحديات التي سيتم مواجهتها".
وفي تعليق آخر على منصة (اكس) قال الوزير الايطالي ان "الأولويات المشتركة مع المملكة المتحدة هي السلام في الشرق الأوسط كما في أوكرانيا والقيام بتحرك دولي قوي لمكافحة الهجرة غير النظامية ومحاربة الاتجار بالبشر".
على صعيد متصل اتفقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في اتصال هاتفي على وجهة النظر التي تقضي باولوية تحسين الوضع الانساني في غزة.
وأكد الجانبان تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الامن والاقتصاد من اجل نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.
وشدد الجانبان على أهمية أمن ورخاء منطقة اليورو-الاطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
بالاضافة لذلك تبادل الوزيران وجهات النظر بما في ذلك الرد على العدوان الروسي على اوكرانيا والوضع في شرق اسيا حيث اتفقا في الوقت ذاته على مواصلة التنسيق والتوثيق بينهما. (النهاية)

م ن / م ك / ف ا س




MENAFN20112023000071011013ID1107461176

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