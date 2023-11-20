إيطاليا: إحلال السلام في الشرق الأوسط أولوية مشتركة مع بريطانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 20 - 11 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين يشكل أولوية سياسية مشتركة مع بريطانيا.
وذكر تاياني في تصريح متلفز أنه تناول في محادثة هاتفية اليوم مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة (جي 7) للدول الصناعية" بدءا من الوضع في الشرق الأوسط.
وشدد على الموقف المشترك إزاء العمل الذي يتعين القيام به على الفور وكذلك فيما يتعلق بالمستقبل مؤكدا "الصداقة الإيطالية البريطانية على ضوء التحديات التي سيتم مواجهتها".
وفي تعليق آخر على منصة (اكس) قال الوزير الايطالي ان "الأولويات المشتركة مع المملكة المتحدة هي السلام في الشرق الأوسط كما في أوكرانيا والقيام بتحرك دولي قوي لمكافحة الهجرة غير النظامية ومحاربة الاتجار بالبشر".
على صعيد متصل اتفقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في اتصال هاتفي على وجهة النظر التي تقضي باولوية تحسين الوضع الانساني في غزة.
وأكد الجانبان تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الامن والاقتصاد من اجل نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.
وشدد الجانبان على أهمية أمن ورخاء منطقة اليورو-الاطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
بالاضافة لذلك تبادل الوزيران وجهات النظر بما في ذلك الرد على العدوان الروسي على اوكرانيا والوضع في شرق اسيا حيث اتفقا في الوقت ذاته على مواصلة التنسيق والتوثيق بينهما. (النهاية)
م ن / م ك / ف ا س
MENAFN20112023000071011013ID1107461176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.