واشنطن: المستشفيات في غزة لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة حرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- شدد البيت الأبيض اليوم الإثنين على أن المستشفيات في قطاع غزة لا ينبغي أن تتحول إلى "ساحة قتال".
يأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات مدعيا أن حركة (حماس) تستخدمها لأغراض عسكرية لكن الحركة تنفي هذه الادعاءات.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين "لا ينبغي أن تكون المستشفيات مسرحا لاشتباكات بالأسلحة النارية. لقد كنا واضحين جدا بشأن ذلك".
وأضاف "هناك مرضى وطاقم طبي وأشخاص تتعرض حياتهم للخطر (بسبب الأعمال العسكرية) وهم ضحايا أبرياء لهذا الأمر" موضحا أن الموجودين في المستشفيات "لا ينبغي تعريضهم لخطر أكبر مما هم عليه".
وتابع "لذلك لا نريد أن نرى معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات. ليست لدي أية معلومات استخباراتية محددة حول مدى استخدام (حماس) أو عدم استخدامها لذلك المستشفى بالذات (المستشفى الإندونيسي) وليس هناك ما يمكنني تقديمه اليوم".
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم أن قوات الاحتلال "تواصل حصار وقصف المستشفى (الإندونيسي) وقصف مستشفى (العودة) في شمال قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين". (النهاية)
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