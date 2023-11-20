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واشنطن: المستشفيات في غزة لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة حرب

11/20/2023 11:29:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- شدد البيت الأبيض اليوم الإثنين على أن المستشفيات في قطاع غزة لا ينبغي أن تتحول إلى "ساحة قتال".
يأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات مدعيا أن حركة (حماس) تستخدمها لأغراض عسكرية لكن الحركة تنفي هذه الادعاءات.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين "لا ينبغي أن تكون المستشفيات مسرحا لاشتباكات بالأسلحة النارية. لقد كنا واضحين جدا بشأن ذلك".
وأضاف "هناك مرضى وطاقم طبي وأشخاص تتعرض حياتهم للخطر (بسبب الأعمال العسكرية) وهم ضحايا أبرياء لهذا الأمر" موضحا أن الموجودين في المستشفيات "لا ينبغي تعريضهم لخطر أكبر مما هم عليه".
وتابع "لذلك لا نريد أن نرى معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات. ليست لدي أية معلومات استخباراتية محددة حول مدى استخدام (حماس) أو عدم استخدامها لذلك المستشفى بالذات (المستشفى الإندونيسي) وليس هناك ما يمكنني تقديمه اليوم".
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم أن قوات الاحتلال "تواصل حصار وقصف المستشفى (الإندونيسي) وقصف مستشفى (العودة) في شمال قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين". (النهاية)

ع س ج / م م ج




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