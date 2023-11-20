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القمة الاقتصادية.. علاقات الشراكة بين العالم العربي وبريطانيا تسير في الاتجاه الصحيح

11/20/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 20 - 11 (كونا) -- أجمع مسؤولون وخبراء عرب وبريطانيون اليوم الاثنين على أن علاقات الشراكة الاقتصادية بين العالم العربي والمملكة المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح مع النمو الكبير الذي سجلته خلال الأعوام الأخيرة.
وركز المشاركون في القمة الاقتصادية العربية - البريطانية الثالثة التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن على ابرز جوانب التعاون والاستثمار المتبادل والمتاح امام رجال الأعمال والمستثمرين فضلا عن التحديات التي قد تحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وكان من ابرز المتحدثين في القمة الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الذي شدد على اهمية تحقيق الاستقرار السياسي وعلى رأس أولوياته حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي وعادل يسمح بفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي وتطوير الاستثمار إلى ابعد الحدود.
وذكر أبو الغيط ان العديد من الدول العربية تعمل على قدم وساق لتحسين مناخ الاستثمار لديها وتذليل ما أمكن من عقبات مشيرا إلى تسجيل المنطقة العربية العام الماضي 1617 مشروعا استثماريا مباشر بقيمة 200 مليار دولار.
واكد ان جامعة الدول العربية والمنظمات العاملة تحت مظلتها ستواصل العمل والسعي لتعزيز التعاون الاقتصادي وخاصة مع المملكة المتحدة التي بلغت قيمة التبادلات التجارية معها عام 2021 حوالي 57 مليار دولار.
من جانبه اوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق احمد ان لدى المملكة المتحدة تاريخ طويل من التعاون والشراكة في كل المجالات مع العالم العربي وبخاصة مع منطقة الخليج.
واكد في هذا الصدد ان المفاوضات بشأن ابرام اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تسير في الاتجاه الصحيح وبوتيرة متسارعة معتبرا ان دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيكون له تداعيات ايجابية لا تحصى على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
واشار اللورد أحمد إلى اهمية توجه رجال الأعمال إلى البحث عن رفع التعاون في المجالات المتعلقة بالطاقة النظيفة والتي بإمكانها مساعدة اقتصادات الدول العربية على تخفيف اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية.
بدوره اعتبر المفاوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط أوليفر كريستيان ان المنطقة العربية تزخر بفرص "لا حدود لها" كما انها تتوفر على طاقات بشرية عالية قادرة على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وشدد كريستيان على ضرورة مواصلة العمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون الاستفادة من جميع الفرص المتاحة موضحا من جهة اخرى ان بلاده تفتح بدورها ابوابها للاستثمارات العربية في جميع المجالات.
وأشار على سبيل المثال إلى ان 92 بالمئة من الصادرات الجزائرية إلى بريطانيا تستفيد من اعفاء ضريبي كامل مبينا ان واردات بريطانيا من الدول العربية بلغت العام الماضي 38 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار).
من جانبه تطرق رئيس اتحاد غرف التجارة العربية سمير عبد الله ناس إلى التحديات التي تواجهها المنطقة العربية لاجل تطوير بنيتها الاقتصادية وفي مقدمتها قضية النزاعات والاستقرار وضعف سلاسل التوريد علاوة على ارتفاع نسب التضخم.
ورأى ان المحاور التي تطرقت اليها جلسات القمة تمثل الاولوية التى يجب على كل الدول العربية اخذها بجدية والتعامل معها بالحلول المناسبة معتبرا ان اتفاق التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج يمثل فرصة مهمة لتعزيز القوة الاقتصادية للمنطقة بأكملها والاستفادة من الخبرة البريطانية.
يذكر ان القمة الثالثة تطرقت عبر جلساتها الخمسة إلى محاور رئيسة اولها ضمان مستقبل المياه والغذاء والصحة إضافة إلى تطوير القطاع البنكي والمالي والتأمينات.
وتطرقت الجلسة الثالثة إلى تنمية التجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي بينما ناقشت الجلسة الرابعة قمة (كوب 28) والتنمية المستدامة في حين اختتمت الجلسة الخامسة القمة ببحث مستقبل رجال الأعمال ومساهماتهم في تحقيق مشاريع التنمية في الوطن العربي. (النهاية) م ر ن / م م ج

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