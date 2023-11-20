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واشنطن تشير الى احتمال فرض قيود على التأشيرات لكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية

11/20/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 11 (كونا) –- أكدت الولايات المتحدة اليوم الإثنين أن إجراء فرض القيود على التأشيرات الذي تتخذه الخارجية الأمريكية عادة مطروح إلى حد كبير في معرض السعي لكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إن فرض القيود على التأشيرات مطروح إلى حد كبير على الطاولة باعتباره أحد التدابير المحتملة التي قد ننفذها" ردا على عنف المستوطنين والذي أدى بالتوازي مع عمليات قوات الكيان الاسرائيلي المحتل إلى استشهاد أكثر من مئتي فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأوضح ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بينكن "أثار (موضوع) ضرورة وقف العنف ووجوب محاسبة الجناة مرارا وتكرارا مع الحكومة الإسرائيلية خلال رحلاته إلى هناك (الكيان الإسرائيلي) مطالبا بضرورة وقف العنف".
وتابع "نريد أن نرى الأشخاص يحاكمون عندما ينتهكون القانون وبالإضافة إلى اتخاذ حكومة إسرائيل خطوات لتعزيز المساءلة هناك خطوات يمكننا اتخاذها أيضا ولدينا عدد من هذه الخطوات قيد النظر" إلا أن ميلر امتنع عن ذكر الخيارات المطروحة قبل اتخاذها.
ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 212 استشهد عدد كبير منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين بالإضافة إلى أكثر من 2800 جريح وفق وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.
وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن لدى الولايات المتحدة علما بتقرير يفيد باحتمال استشهاد فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في عدوان إسرائيل على قطاع غزة إلا أن انقطاع شبكة الاتصالات في القطاع منعت واشنطن حتى الآن من التأكد من المعلومات الواردة إليها بهذا الشأن.
وقال ميلر "لم نتمكن من تأكيد هذا التقرير الذي يعود إلى عدة أيام حتى الآن وكما تعلمون تعطلت شبكات الاتصالات في غزة الأسبوع الماضي وهي تعمل الآن بعد تسليم الوقود لذلك نسعى للتحقق من هذه المعلومات".
وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل على القطاع في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 13300 شخص من بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة إضافة إلى إصابة أكثر من 31 ألف شخص. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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