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الحكومة اليمنية: اختطاف الحوثي لسفينة في البحر الأحمر جريمة قرصنة وعمل إرهابي

11/20/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 - 11 (كونا) -- اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين أن قيام ميليشيات الحوثي باختطاف السفينة (غالاكسي ليدر) التي تديرها شركة يابانية من البحر الأحمر "عمل إرهابي وجريمة قرصنة مكتملة الاركان" ولا تأثير لها على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفينة حاملة المركبات (غالاكسي ليدر) التي اختطفتها ميليشيات الحوثي تديرها شركة (نيبون يوسن) اليابانية وتم اختطافها أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.
واشار الى أن السفينة كانت في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم يحملون الجنسية التركية.
ورأى أن إختطاف السفينة "جريمة قرصنة مكتملة الاركان وارهاب دولة منظم تمارسه ايران عبر ذراعها الحوثية".
وقال إن "هذا العمل الإرهابي ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس واقتصادات الدول المشاطئة".
وأضاف "هذه العملية هي محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة".
وأشار الى أن هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ (الحديدة) الثلاثة واتخاذها منطلقا لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
ولفت الى أن هذه "العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للمليشيات الحوثية منذ نشأتها والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب".
وأكد أن التغاضي الدولي المتواصل عن جرائم ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين والصمت على استهدافها البنية التحتية لانتاج النفط في السعودية دفعها للتمادي أكثر.
وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت أمس الأحد تنفيذها عملية احتجاز للسفينة (غالاكسي ليدر) ونشرت مقاطع مصورة توضح استخدام مروحية في مداهمة السفينة واقتيادها إلى ميناء (الحديدة) بحجة أنها "إسرائيلية" بعد تحذير أطلقته وتوعدت فيه باستهداف السفن المملوكة للكيان الاسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

س ن ص / ر ج



MENAFN20112023000071011013ID1107461172

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