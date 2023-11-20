الحكومة اليمنية: اختطاف الحوثي لسفينة في البحر الأحمر جريمة قرصنة وعمل إرهابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 - 11 (كونا) -- اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين أن قيام ميليشيات الحوثي باختطاف السفينة (غالاكسي ليدر) التي تديرها شركة يابانية من البحر الأحمر "عمل إرهابي وجريمة قرصنة مكتملة الاركان" ولا تأثير لها على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفينة حاملة المركبات (غالاكسي ليدر) التي اختطفتها ميليشيات الحوثي تديرها شركة (نيبون يوسن) اليابانية وتم اختطافها أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.
واشار الى أن السفينة كانت في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم يحملون الجنسية التركية.
ورأى أن إختطاف السفينة "جريمة قرصنة مكتملة الاركان وارهاب دولة منظم تمارسه ايران عبر ذراعها الحوثية".
وقال إن "هذا العمل الإرهابي ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس واقتصادات الدول المشاطئة".
وأضاف "هذه العملية هي محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة".
وأشار الى أن هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ (الحديدة) الثلاثة واتخاذها منطلقا لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
ولفت الى أن هذه "العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للمليشيات الحوثية منذ نشأتها والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب".
وأكد أن التغاضي الدولي المتواصل عن جرائم ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين والصمت على استهدافها البنية التحتية لانتاج النفط في السعودية دفعها للتمادي أكثر.
وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت أمس الأحد تنفيذها عملية احتجاز للسفينة (غالاكسي ليدر) ونشرت مقاطع مصورة توضح استخدام مروحية في مداهمة السفينة واقتيادها إلى ميناء (الحديدة) بحجة أنها "إسرائيلية" بعد تحذير أطلقته وتوعدت فيه باستهداف السفن المملوكة للكيان الاسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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