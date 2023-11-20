موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن احباطها محاولة تهريب 500 كيلوغرام (نصف طن) من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر تقدر قيمتها بنحو 5ر1 مليون دينار كويتي (نحو 5 ملايين دولار أمريكي).
نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية يفوق أي رقم سجلته تقاريره السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرب عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق لاطلاق سراح محتجزين لدى حركة (حماس) في قطاع غزة "بات وشيكا".
بروكسل - الاتحاد الأوروبي يوافق على إحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية والمتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بيتر ستانو يؤكد احترام حيادية واستقلال المحكمة.
بغداد - حكومة العراق تعلن رفض رئيس الوزراء محمد السوداني طلبات استقالة تقدم بها ثلاثة وزراء من حزب (تقدم) الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي والمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي يقول إن الرفض جاء حرصا على ضمان التمثيل السياسي لجميع المكونات والقوى السياسية.
الخرطوم - قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على قاعدة الجيش السوداني في منطقة (جبل الأولياء) جنوبي الخرطوم وتبث مقاطع مصورة لقادة ميدانيين في منطقة (الخزان) الاستراتيجية. (النهاية) ر ج
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