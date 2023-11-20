موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن احباطها محاولة تهريب 500 كيلوغرام (نصف طن) من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر تقدر قيمتها بنحو 5ر1 مليون دينار كويتي (نحو 5 ملايين دولار أمريكي).

نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية يفوق أي رقم سجلته تقاريره السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرب عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق لاطلاق سراح محتجزين لدى حركة (حماس) في قطاع غزة "بات وشيكا".

بروكسل - الاتحاد الأوروبي يوافق على إحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية والمتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بيتر ستانو يؤكد احترام حيادية واستقلال المحكمة.

بغداد - حكومة العراق تعلن رفض رئيس الوزراء محمد السوداني طلبات استقالة تقدم بها ثلاثة وزراء من حزب (تقدم) الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي والمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي يقول إن الرفض جاء حرصا على ضمان التمثيل السياسي لجميع المكونات والقوى السياسية.

الخرطوم - قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على قاعدة الجيش السوداني في منطقة (جبل الأولياء) جنوبي الخرطوم وتبث مقاطع مصورة لقادة ميدانيين في منطقة (الخزان) الاستراتيجية. (النهاية) ر ج