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جارة القمر فيروز.. عشاق ومحبو الفنانة الكبيرة يحتفلون بذكرى ميلادها

11/20/2023 11:29:17 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل عشاق ومحبو الفنانة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها، وسط أوقات عصيبة، خاصة وسط ما يحدث في غزة وهو ما دفع ابنتها ريما الرحباني للاحتفال بها من خلال فيديو نادر من عام 1981، لكواليس أغنية "في ظلام الليل" وكتبت "مِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَفلسطين غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ".







فيروز..جارة القمر





فيروز..جارة القمر





فيروز..جارة القمر





فيروز..جارة القمر





فيروز..جارة القمر





فيروز..جارة القمر





فيروز..جارة القمر





فيروز..جارة القمر




فيروز بدأت مسيرتها الفنية فى نهاية الأربعينيات حينما اكتشفها المؤلف الموسيقى محمد فيلفل حينما كان يبحث عن أصوات جديدة لضمها إلى الإذاعة اللبنانية، ومع اكتشافه لموهبتها وصوتها الشجى ضمها إلى الكونسرفتوار لتتعلم أصول الموسيقى والغناء، فأعجب المدير الموسيقى للإذاعة حينذاك حليم الرومى بصوتها فاقترح عليها اسمها الفنى فيروز.



وفى الإذاعة تعرفت فيروز على عاصى ومنصور الرحبانى المؤلفين الموسيقيين وتعاونت مع الأخوين الرحبانى فى مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التى جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبنانى والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك الشهيرة ولُقبت بـ"عمود بعلبك السابع".





وخلال مسيرتها الفنية غنت لكبار الشعراء أمثال جبران خليل جبران والأخطل الصغير وسعيد عقل الذي لقبها بـ"سفيرة لبنان إلى النجوم."



وفى منتصف الخمسينيات تزوجت فيروز من عاصى الرحبانى وأنجبا أربعة أولاد، هم: زياد، وليال التى توفيت عام 1987 بعد سنة من وفاة والدها، وهلى وريما.












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