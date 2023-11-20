المؤلف محمد عبد المعطى ينفى تعاقده على كتابة فيلم جديد لـ محمد سعد

MENAFN - Youm7) نفى الكاتب والمؤلف محمد عبد المعط ،اتفاقه مع النجم محمد سعد لكتابة فيلمه الجديد، حيث قال في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لم يتم التعاقد أو الاتفاق بينه مع محمد سعد للتعاون في أي عمل جديد.

يذكر أن المؤلف محمد عبد المعطى أكد لـ"اليوم السابع" أن فيلم 5 جولات مزيج بين حقيقة لعبة الـ MMA والمشاعر الإنسانية، مشيرًا إلى أننى وقت كتابة الفيلم شاهدت مباريات حقيقية وذهبت أنا ويحيي علام المنتج لمشاهدة المباريات بشكل جيد حتى نتمكن من تقديم عمل يليق بالجمهور، لافتًا إلى أنه عندما تحدث مع المنتج بشأن الفيلم وافق على الفور لتقديمه حتى ظهر للنور.

واحتفل صناع وأبطال فيلم "5 جولات" بالعرض الخاص بإحدى دور السينما مؤخرًا وحضر من صناع العمل كل من: آدم الشرقاوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، المؤلف محمد عبد المعطى، والمنتج يحيي علام، مطرب الراب ارسينك.فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.