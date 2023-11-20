رحاب عرفة شقيقة سلمى أبو ضيف فى زينهم وتارا عماد فى العودة

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة رحاب عرفة في بطولة مسلسلي "زينهم" و"العودة" الذى يتواصل تصويرهما حاليًا، حيث انطلق عرض الأول أول أمس الأحد على قناة ON، والثانى يعرض الأسبوع المقبل على قناة DMC، وتجسد رحاب في "زينهم" شخصية "أمل" شقيقة سلمى أبو ضيف، فيما تظهر في "العودة" بشخصية "ياسمين" صعيدية وهى شقيقة تارا عماد ولديها مزرعة تديرها بصحبة شقيقتها.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

الفنانة رحاب عرفة من مسلسل زينهم





مسلسل "زينهم" يعرض من الأحد إلى الخميس، على قناة

ON

الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة

ON

دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة بالتزامن على منصة

watch it.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

رحاب عرفة وتارا عماد من كواليس العودةرحاب عرفة







