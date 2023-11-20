تعزيز الثقة بالنفس.. أهم 7 نصائح لمقاومة العنف الأسرى للأطفال

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- Youm7) تأثير العنف الأسرى على الأطفال يمكن أن يكون مدمرًا ويؤثر على صحتهم النفسية والعاطفية والاجتماعية، في اليوم العالمى للطفل نتعرف على بعض النصائح حول كيفية التعامل مع تأثير العنف الأسري على الأطفال وطرق معالجتها، حسبما ذكره موقع "Communityservices "
عنف أسرى ضمان سلامة الطفل
يجب أن يكون الأمر الأول والأهم هو ضمان سلامة الطفل، إذا كان هناك عنفًا أسريًا، فحاول إبعاد الطفل عن الموقف وتأكد من أنه في مكان آمن.
تقديم الدعم العاطفي
قد يكون الطفل في حاجة إلى الشعور بالأمان والحنان. كونى متواجدة مع الطفل واستمعِ إليه بصبر وتفهمِ. دعيه يعبر عن مشاعره واطلبِ منه أن يشاركك ِمخاوفه.
حمايةالاطفال من العنف الحصول على المساعدة المهنية
يعتبر الحصول على المساعدة المهنية أمرًا حيويًا للتعامل مع تأثير العنف الأسري. استشرِ أخصائي نفسي متخصص في الطفولة أو اتصلِ بمراكز الدعم والمساعدة للأطفال المعرضين للعنف.
تعزيز الثقة بالنفس
يجب تعزيز ثقة الطفل بالنفس وتعزيز صورته الذاتية الإيجابية.
التشجيع على تطوير مهاراته وقدراته والاهتام بمصالحه وهواياته يضعه في مكانة أخرى.
توفير بيئة آمنة
قد يكون من المفيد إنشاء بيئة آمنة ومستقرة للطفل. عليكِ أن تكونِ نموذجًا إيجابيًا وتحافظي على قواعد وحدود واضحة في المنزل.
تعزيز الشبكة الاجتماعية
حاولي توسيع دائرة الدعم الاجتماعي للطفل من خلال التواصل مع أفراد العائلة الموثوق بهم والأصدقاء والمربين والمدرسين. قد يكون لديهم دور هام في تقديم الدعم والمشورة.
الاهتمام برعاية الصحة العقلية
يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لصحة العقلية والعاطفية للطفل. قد يكون من المفيد البحث عن برامج الاسترخاء والتأمل والتمارين البدنية التي يمكن أن تساعد في تقوية الصحة العقلية.
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