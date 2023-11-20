تعزيز الثقة بالنفس.. أهم 7 نصائح لمقاومة العنف الأسرى للأطفال

MENAFN - Youm7) تأثير العنف الأسرى على الأطفال يمكن أن يكون مدمرًا ويؤثر على صحتهم النفسية والعاطفية والاجتماعية، في اليوم العالمى للطفل نتعرف على بعض النصائح حول كيفية التعامل مع تأثير العنف الأسري على الأطفال وطرق معالجتها، حسبما ذكره موقع "Communityservices "

عنف أسرى ضمان سلامة الطفل

يجب أن يكون الأمر الأول والأهم هو ضمان سلامة الطفل، إذا كان هناك عنفًا أسريًا، فحاول إبعاد الطفل عن الموقف وتأكد من أنه في مكان آمن.

تقديم الدعم العاطفي

قد يكون الطفل في حاجة إلى الشعور بالأمان والحنان. كونى متواجدة مع الطفل واستمعِ إليه بصبر وتفهمِ. دعيه يعبر عن مشاعره واطلبِ منه أن يشاركك ِمخاوفه.

حمايةالاطفال من العنف الحصول على المساعدة المهنية

يعتبر الحصول على المساعدة المهنية أمرًا حيويًا للتعامل مع تأثير العنف الأسري. استشرِ أخصائي نفسي متخصص في الطفولة أو اتصلِ بمراكز الدعم والمساعدة للأطفال المعرضين للعنف.

تعزيز الثقة بالنفس

يجب تعزيز ثقة الطفل بالنفس وتعزيز صورته الذاتية الإيجابية.

التشجيع على تطوير مهاراته وقدراته والاهتام بمصالحه وهواياته يضعه في مكانة أخرى.

توفير بيئة آمنة

قد يكون من المفيد إنشاء بيئة آمنة ومستقرة للطفل. عليكِ أن تكونِ نموذجًا إيجابيًا وتحافظي على قواعد وحدود واضحة في المنزل.

تعزيز الشبكة الاجتماعية

حاولي توسيع دائرة الدعم الاجتماعي للطفل من خلال التواصل مع أفراد العائلة الموثوق بهم والأصدقاء والمربين والمدرسين. قد يكون لديهم دور هام في تقديم الدعم والمشورة.

الاهتمام برعاية الصحة العقلية

يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لصحة العقلية والعاطفية للطفل. قد يكون من المفيد البحث عن برامج الاسترخاء والتأمل والتمارين البدنية التي يمكن أن تساعد في تقوية الصحة العقلية.







