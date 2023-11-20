وصفات طبيعية.. أفضل 8 علاجات منزلية سهلة وفعالة للتجاعيد

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- Youm7) مع تقدمنا في السن تميل بشرتنا إلى أن تصبح أرق وأقل مرونة بمرور الوقت بالإضافة إلى كونها أقل قدرة على حماية نفسها من التلف، ومن الشائع أن نرى الناس يحاولون إيقاف آثار الشيخوخة من خلال طرق مختلفة بما في ذلك الوصفات الطبيعية المنزلية. لذا ستتناول المقالة التالية العلاجات المنزلية الفعالة للتجاعيد.
وحسبما نشره موفع" bellecoteparis" تظهر التجاعيد بشكل بارز في مناطق الجلد المعرضة للشمس مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين. تؤدي تعابير الوجه المتكررة مثل الابتسام أو الضحك أو العبوس أو التحديق إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد في سن مبكرة.
ومع ذلك، نظرًا لأن الجلد لا يزال شابًا ومرنًا، فيمكنه القفز مرة أخرى. مع تقدم الإنسان في السن، يفقد الجلد مرونته، وبالتالي يسبب تجاعيد دائمة على الوجه.
وجه مشرق بعد ممارسة وصفات طبيعية لمحاربة التجاعيد
هنا هي ثمانية وصفات طبيعية منزلية سهلة وفعالة للتجاعيد: زيت الزيتون:
قومِ بتسخين قليل من زيت الزيتون ودلكيه بلطف على الوجه والعنق بحركات دائرية. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.
عصير الليمون:
امزجِ ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يحتوي عصير الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز إشراقة البشرة وتقلل من التجاعيد.
العسل واللبن:
امزجِ ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من اللبن الطبيعي وضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذا القناع يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها وتقليل ظهور التجاعيد.
زيت جوز الهند:
ضعِ قليلًا من زيت جوز الهند الطبيعي على الوجه والعنق ودلكيه بلطف حتى يتم امتصاصه. يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتقليل التجاعيد.
الأفوكادو:
قومِ بعصر نصف حبة أفوكادو ناضجة واخلطيها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.
وصفات_طبيعية_للتجاعيد
الشاي الأخضر:
قومِ بتحضير الشاي الأخضر واتركيه يبرد. ضعيه على الوجه باستخدام قطعة قطنية واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تجديد البشرة وتقليل التجاعيد.
ماء الورد:
ضعِ قليلًا من ماء الورد على وجهك وعنقك باستخدام قطعة قطنية واتركيه حتى يجف. ماء الورد يساعد في تهدئة البشرة وشد المسام وتقليل ظهور التجاعيد.
العناية بالترطيب:
يجب الاهتمام بترطيب البشرة بشكل منتظم باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك. ترطيب البشرة يساعد في الحفاظ على مرونتها وتقليل التجاعيد المرئية.
مهمة أيضًا أن تتبعي نظامًا صحيًا وتشربي كمية كافية من الماء وتحافظي على نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية. كما ينصح بتجنب التدخين والتعرض لأشعة الشمس الضارة بدون حماية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.
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