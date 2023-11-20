وصفات طبيعية.. أفضل 8 علاجات منزلية سهلة وفعالة للتجاعيد

MENAFN - Youm7) مع تقدمنا ​​في السن تميل بشرتنا إلى أن تصبح أرق وأقل مرونة بمرور الوقت بالإضافة إلى كونها أقل قدرة على حماية نفسها من التلف، ومن الشائع أن نرى الناس يحاولون إيقاف آثار الشيخوخة من خلال طرق مختلفة بما في ذلك الوصفات الطبيعية المنزلية. لذا ستتناول المقالة التالية العلاجات المنزلية الفعالة للتجاعيد.

وحسبما نشره موفع" bellecoteparis" تظهر التجاعيد بشكل بارز في مناطق الجلد المعرضة للشمس مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين. تؤدي تعابير الوجه المتكررة مثل الابتسام أو الضحك أو العبوس أو التحديق إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد في سن مبكرة.

ومع ذلك، نظرًا لأن الجلد لا يزال شابًا ومرنًا، فيمكنه القفز مرة أخرى. مع تقدم الإنسان في السن، يفقد الجلد مرونته، وبالتالي يسبب تجاعيد دائمة على الوجه.

وجه مشرق بعد ممارسة وصفات طبيعية لمحاربة التجاعيد





هنا هي ثمانية وصفات طبيعية منزلية سهلة وفعالة للتجاعيد: زيت الزيتون:

قومِ بتسخين قليل من زيت الزيتون ودلكيه بلطف على الوجه والعنق بحركات دائرية. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.





عصير الليمون:

امزجِ ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يحتوي عصير الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز إشراقة البشرة وتقلل من التجاعيد.





العسل واللبن:

امزجِ ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من اللبن الطبيعي وضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذا القناع يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها وتقليل ظهور التجاعيد.





زيت جوز الهند:

ضعِ قليلًا من زيت جوز الهند الطبيعي على الوجه والعنق ودلكيه بلطف حتى يتم امتصاصه. يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتقليل التجاعيد.





الأفوكادو:



قومِ بعصر نصف حبة أفوكادو ناضجة واخلطيها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

وصفات_طبيعية_للتجاعيد





الشاي الأخضر:





قومِ بتحضير الشاي الأخضر واتركيه يبرد. ضعيه على الوجه باستخدام قطعة قطنية واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تجديد البشرة وتقليل التجاعيد.





ماء الورد:

ضعِ قليلًا من ماء الورد على وجهك وعنقك باستخدام قطعة قطنية واتركيه حتى يجف. ماء الورد يساعد في تهدئة البشرة وشد المسام وتقليل ظهور التجاعيد.





العناية بالترطيب:



يجب الاهتمام بترطيب البشرة بشكل منتظم باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك. ترطيب البشرة يساعد في الحفاظ على مرونتها وتقليل التجاعيد المرئية.





مهمة أيضًا أن تتبعي نظامًا صحيًا وتشربي كمية كافية من الماء وتحافظي على نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية. كما ينصح بتجنب التدخين والتعرض لأشعة الشمس الضارة بدون حماية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.