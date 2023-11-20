5 طرق تساعدك فى محاربة كآبة الشتاء.. أبرزها أكل الشيكولاتة

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- Youm7) مع دخول فصل الشتاء يمكن أن نلاحظ أن عددًا كبيرًا يعاني من الكآبة ويفضل فصل الصيف، بالرغم من أن فصل الشتاء من أفضل فصول السنة في رواية أحدهم، ووفقًا لما جاء في موقع "thedaily" نستعرض خلال السطور التالية أبرز الحيل التي تساعد في التغلب على كآبة الشتاء بخطوات بسيطة.
فتاة تمارس الرياضة توفير وقت لممارسة التمارين الرياضية
من الأفضل أن تحاولين إيجاد وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية مرة أو مرتين في الأسبوع، فالرياضة تلعب دورًا هامًا في الحد من الغضب والتخلص من مشاعر الضيق، ويقال إن التمارين الرياضية مثل (السباحة، ركوب الدراجات، المشي، إلخ) تساعد في زيادة هرمون السعادة.
مارس هواية جديدة
الهوايات الجديدة من أبرز الخطوات التي تساعد في الإحساس برفاهية وشعور طيب تجاه اليوم، فالشخص مناع عندما يتعلم هوية جديدة يشعر بالانبساط،
لذا ابحث في الهواية اليدوية في صناعة أشياء تحبها أو القراءة أو الطبخ أو أي شيء آخر،
فكل هذا يساعد على الشعور بالرضا في العثور على المتعة في قضاء الوقت بمفردك، بدون الإحساس بالملل أو الكآبة.
قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة
أحيانا نحتاج إلى التجمع الأسري والالتقاء بالأصدقاء بدلاً من البقاء دخل المنزل
في فصل الشتاء ولكن من المهم ترك مساحتك لتكون مع الأصدقاء والعائلة، بدلاً من الجلوس في المنزل لأيام طويلة، أيضًا يفضل أن نحدد يوم في الأسبوع لتناول العشاء
مع الأهل أو الأصدقاء.
الخروج عندما تشرق الشمس
حاول الخروج للاستمتاع بالشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل في يومك فالتعرض للشمس من أبرزالخطوات التي تساعد على الاستمتاع والبداية الجيدة في اليوم،أيضًا مما تجعلك تحصل على عدد ساعات كافية في النوم .
نظام غذائي جيد
حافظ على أن يكون هناك نظام غذائي صحي متبع يساعدك في التنوع في الأكلات وتذكر أن جسم كل شخص واحتياجاته الغذائية
مختلفة عن غيره، لذا ابحث عن النظام الذي يناسبك بشكل أفضل ويجعلك تشعر بالارتياح وتشعر بالسعادة، مثل السمك والشكولاتة، الشوفان...وهكذا .
تجمع عائلي
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