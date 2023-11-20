5 طرق تساعدك فى محاربة كآبة الشتاء.. أبرزها أكل الشيكولاتة

MENAFN - Youm7) مع دخول فصل الشتاء يمكن أن نلاحظ أن عددًا كبيرًا يعاني من الكآبة ويفضل فصل الصيف، بالرغم من أن فصل الشتاء من أفضل فصول السنة في رواية أحدهم، ووفقًا لما جاء في موقع "thedaily" نستعرض خلال السطور التالية أبرز الحيل التي تساعد في التغلب على كآبة الشتاء بخطوات بسيطة.

فتاة تمارس الرياضة توفير وقت لممارسة التمارين الرياضية

من الأفضل أن تحاولين إيجاد وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية مرة أو مرتين في الأسبوع، فالرياضة تلعب دورًا هامًا في الحد من الغضب والتخلص من مشاعر الضيق، ويقال إن التمارين الرياضية مثل (السباحة، ركوب الدراجات، المشي، إلخ) تساعد في زيادة هرمون السعادة.

مارس هواية جديدة

الهوايات الجديدة من أبرز الخطوات التي تساعد في الإحساس برفاهية وشعور طيب تجاه اليوم، فالشخص مناع عندما يتعلم هوية جديدة يشعر بالانبساط،

لذا ابحث في الهواية اليدوية في صناعة أشياء تحبها أو القراءة أو الطبخ أو أي شيء آخر،

فكل هذا يساعد على الشعور بالرضا في العثور على المتعة في قضاء الوقت بمفردك، بدون الإحساس بالملل أو الكآبة.

قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة

أحيانا نحتاج إلى التجمع الأسري والالتقاء بالأصدقاء بدلاً من البقاء دخل المنزل

في فصل الشتاء ولكن من المهم ترك مساحتك لتكون مع الأصدقاء والعائلة، بدلاً من الجلوس في المنزل لأيام طويلة، أيضًا يفضل أن نحدد يوم في الأسبوع لتناول العشاء

مع الأهل أو الأصدقاء.

الخروج عندما تشرق الشمس

حاول الخروج للاستمتاع بالشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل في يومك فالتعرض للشمس من أبرزالخطوات التي تساعد على الاستمتاع والبداية الجيدة في اليوم،أيضًا مما تجعلك تحصل على عدد ساعات كافية في النوم .

نظام غذائي جيد

حافظ على أن يكون هناك نظام غذائي صحي متبع يساعدك في التنوع في الأكلات وتذكر أن جسم كل شخص واحتياجاته الغذائية

مختلفة عن غيره، لذا ابحث عن النظام الذي يناسبك بشكل أفضل ويجعلك تشعر بالارتياح وتشعر بالسعادة، مثل السمك والشكولاتة، الشوفان...وهكذا .

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