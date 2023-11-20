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76.39 دولار للخام الأمريكى.. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز عالميا

11/20/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، أمس الأثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2023
81.13 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.39دولار للبرميل تسليم شهر ديسمبر 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 85.51 دولار للبرميل
لشهر نوفمبر 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.105 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي 4.283 دولار للجالون.
وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو 1.6%.











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