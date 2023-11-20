-->

Tuesday, 21 November 2023 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكهرباء تنتهى من صيانة جميع المهمات لمواجهة التقلبات المناخية

11/20/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات الإنتاج و التوزيع انتهت من تنفيذ خطة الصيانة الدورية لجميع مهمات الشبكة الكهربائية قبل بدء فصل الشتاء للتمكن من مواجهة التقلبات المناخية خاصة خلال سقوط الأمطار والسيول الغزيرة فى جميع أنحاء الجمهورية.


وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هناك
تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء ال9 وجميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن استقرار للشبكة الكهربائية ، بالاضافه الى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن الأمطار خلال فصل الشتاء وتأمين التغذية الكهربائية
.

وأضاف المصدر، أن هناك
تعليمات من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الإحتياطية للأحمال ، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم.







MENAFN20112023000132011024ID1107461156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث