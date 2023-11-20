الكهرباء تنتهى من صيانة جميع المهمات لمواجهة التقلبات المناخية

MENAFN - Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات الإنتاج و التوزيع انتهت من تنفيذ خطة الصيانة الدورية لجميع مهمات الشبكة الكهربائية قبل بدء فصل الشتاء للتمكن من مواجهة التقلبات المناخية خاصة خلال سقوط الأمطار والسيول الغزيرة فى جميع أنحاء الجمهورية.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هناك

تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء ال9 وجميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن استقرار للشبكة الكهربائية ، بالاضافه الى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن الأمطار خلال فصل الشتاء وتأمين التغذية الكهربائية

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وأضاف المصدر، أن هناك

تعليمات من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الإحتياطية للأحمال ، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم.