لنشر الثقافة الفلكية وعلوم المجرات.. أمسية لرصد الكواكب والنجوم بمكتبة المستقبل

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة المستقبل غدًا الثلاثاء أمسية فلكية حرصًا منها على نشر الثقافة الفلكية وعلوم المجرات ومنازل الكواكب والنجوم، وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة
التابعة لها مكتبة المستقبل، إن الاهتمام بالفلك يعود الى قدماء الشرقيين الذين كانوا متقدمين تقدماً رائعاً فى العلوم الفلكية.
وأضاف أن القدماء عرفوا طريقة رصد النجوم والكواكب واستخدام أدوات رصد مناسبة، مثل المزولة والساعات المائية وغيرها،
كما عرفوا أيضاً التقويم الشمسي والتقويم القمري ؛ حيث قسموا السنة إلى اثني عشر شهرا والشهر إلى ثلاثين يوماً، فتكون السنة الشمسية
365 يوم، فى حين تكون السنة لقمرية
354 يوم، كما رصدوا ظاهرتى الكسوف والخسوف.
وسيقوم حضور الأمسية برصد سطح القمر باستخدام التليسكوبات ومشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب كما سيتم رصد أكبر كواكب المجموعة الشمسية، المشترى بأقماره
الأربعة المشهورين، وبالعين المجردة كما يتعرف المشاركون على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من داخل المدينة وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم ، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.
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