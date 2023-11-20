لنشر الثقافة الفلكية وعلوم المجرات.. أمسية لرصد الكواكب والنجوم بمكتبة المستقبل

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة المستقبل غدًا الثلاثاء أمسية فلكية حرصًا منها على نشر الثقافة الفلكية وعلوم المجرات ومنازل الكواكب والنجوم، وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدةالتابعة لها مكتبة المستقبل، إن الاهتمام بالفلك يعود الى قدماء الشرقيين الذين كانوا متقدمين تقدماً رائعاً فى العلوم الفلكية.

وأضاف أن القدماء عرفوا طريقة رصد النجوم والكواكب واستخدام أدوات رصد مناسبة، مثل المزولة والساعات المائية وغيرها،

كما عرفوا أيضاً التقويم الشمسي والتقويم القمري ؛ حيث قسموا السنة إلى اثني عشر شهرا والشهر إلى ثلاثين يوماً، فتكون السنة الشمسية

365 يوم، فى حين تكون السنة لقمرية

354 يوم، كما رصدوا ظاهرتى الكسوف والخسوف.

وسيقوم حضور الأمسية برصد سطح القمر باستخدام التليسكوبات ومشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب كما سيتم رصد أكبر كواكب المجموعة الشمسية، المشترى بأقماره

الأربعة المشهورين، وبالعين المجردة كما يتعرف المشاركون على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من داخل المدينة وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم ، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.