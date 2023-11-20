لوحات عن مرضى الحجر الصحى للتشكيلى على حسان فى معرض البدايات .. شاهد

MENAFN - Youm7) شارك الفنان التشكيلى، على حسان في معرض البدايات ، المقام بقصر الفنون، بدار الأوبرا المصرية، بلوحاته البديعة إذ قدم الفنان لوحات مشروع تخرجه مكونة من أربع لوحات عن الحجر الصحى.

لوحات مرضى الحجر الصحى فى معرض بدايات





مرضى الحجر الصحى





لوحة لمريض فى الحجر الصحى

البدايات هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون، وهو تجمع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الرواد وحتى جيل الألفيّة، وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.

الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا هُم أنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.

جدير بالذكر، ان الفنان على حسان، شارك في

المعارض الجماعية الدولية والمعارض الخارجية، منها معرض شباب الفنانين التشكيليين - باريس - فرنسا 2007 ، ومعرض للفنون التشكيلية ضمن احتفالية اليوبيل الفضى لبدءالعمل الثقافى المصرى بالرياض يناير 2012 ، وملتقى البرلس الدولى الثالث بقصر الفنون بالأوبرا مارس 2017.



