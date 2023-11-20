لوحات عن مرضى الحجر الصحى للتشكيلى على حسان فى معرض البدايات .. شاهد

(MENAFN
- Youm7) شارك الفنان التشكيلى، على حسان في معرض البدايات ، المقام بقصر الفنون، بدار الأوبرا المصرية، بلوحاته البديعة إذ قدم الفنان لوحات مشروع تخرجه مكونة من أربع لوحات عن الحجر الصحى.
لوحات مرضى الحجر الصحى فى معرض بدايات
مرضى الحجر الصحى
لوحة لمريض فى الحجر الصحى
البدايات هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون، وهو تجمع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الرواد وحتى جيل الألفيّة، وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.
الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا هُم أنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.
جدير بالذكر، ان الفنان على حسان، شارك في
المعارض الجماعية الدولية والمعارض الخارجية، منها معرض شباب الفنانين التشكيليين - باريس - فرنسا 2007 ، ومعرض للفنون التشكيلية ضمن احتفالية اليوبيل الفضى لبدءالعمل الثقافى المصرى بالرياض يناير 2012 ، وملتقى البرلس الدولى الثالث بقصر الفنون بالأوبرا مارس 2017.
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