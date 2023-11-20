كل شىء عن الأطباق الطائرة فى كتاب جاريت جراف

MENAFN - Youm7) انتقلت المناقشات حول الأجسام الطائرة المجهولة على مر السنين من مادة لأفلام الخيال العلمي أو النكات إلى موضوع جلسات الاستماع في الكونجرس ويعد كتاب UFOهو الدليل المثالي للقراء المهتمين بمعرفة كيفية تطور هذه المناقشات والحوارات الشعبية عن القضية.

يقدم المؤلف الأمريكى جاريت جراف نظرة موثوقة وموضوعية على تاريخ مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة والبحث في إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض على مدار الـ 75 عامًا الماضية.

إنها سردية مقنعة مثل أعمال جراف الأخرى، بما في ذلك توثيقة فضيحة ووترجيت، وتتطلب نفس المهارة التي أظهرها في تصفح الوثائق الحكومية.

يتتبع التاريخ الذي تم بحثه بعمق الطرق التي كافحت بها الحكومة للالتفاف حول الأسئلة التي أثارتها الأجسام الطائرة المجهولة أو كما تُعرف الآن، "الظواهر الجوية غير المحددة" والتي تعود مشاهداتها إلى الأربعينيات من القرن الماضي.

كتب جراف في بداية الكتاب: "ليس الأمر أن الحكومة تعرف شيئًا لا تريد أن تخبرنا به". "الأمر هو أن الحكومة غير مرتاحة لإخبارنا بأنها لا تعرف أي شيء على الإطلاق".

يقدم جراف في الكتاب لمحة عن مجموعة كبيرة من الشخصيات التي لعبت دورًا في البحث عن الأجسام الطائرة المجهولة والحياة الفضائية على مر السنين، بدءًا من علماء طب العيون الهواة إلى عالم الفلك الشهير كارل ساجان إلى قائد فريق Blink-182 توم ديلونج.

إنهم جميعًا يحاربون الخدع والشكوك العامة ويحاولون التغلب على السؤال العالق الذي طرحه لأول مرة الفيزيائي إنريكو فيرمي: إذا كانت الحياة خارج كوكب الأرض منتشرة، فلماذا لا نرى المزيد منها؟

يسلط جراف الضوء على التقدم العلمي الذي تم إحرازه على مر السنين في محاولة للإجابة على هذا السؤال، ولكن أيضًا في إظهار مدى اتساع الكون وعدم معرفته.

يوضح الكتاب كيف تغيرت المواقف تجاه الأجسام الطائرة المجهولة على مر السنين، ليس فقط من قبل العلماء والحكومة ولكن أيضًا في الثقافة الشعبية، وقد أدت هذه المواقف المتغيرة إلى مزيد من الانفتاح حول مناقشة المشاهدات، والتداعيات على الأمن القومي لعدم معرفة ما يمكن أن تكون عليه هذه المشاهدات.