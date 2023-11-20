يعنى إيه قائمة Facebook Restricted؟ وكيف تستخدمها؟

MENAFN - Youm7) يشارك الأشخاص أشياء كثيرة على فيس بوك ، بدءًا من تحديثات الحياة حتى الأفكار العشوائية، وسواء كان لديك هاتف Android أو جهاز Chromebook رائع، فإن فيس بوك يجعل من السهل مشاركة ما تريد، لكن على الرغم من أن الفيسبوك مصمم لمساعدتك على المشاركة، إلا أنك قد لا ترغب في مشاركة كل شيء مع جميع أصدقائك.حيث يحتوي فيس بوك على ميزة مفيدة تسمى القائمة المقيدة restricted list والتي تحدد من يمكنه رؤية منشوراتك، وفيما يلى نعرض كيفية استخدامها: ما هي القائمة المقيدة في فيسبوك؟

القائمة المقيدة على فيس بوك هي قائمة بأصدقائك الذين لا ترغب في رؤية جميع منشوراتك، ويمكن أن يكون هذا شخصًا مثل رئيس أو زميل في العمل، وعند إضافتهم إلى القائمة المقيدة، فإنهم لا يرون سوى المنشورات والمعلومات التي تنشرها للعامة، وتشير أيقونة الكرة الأرضية إلى المشاركات التي تجعلها متاحة للجميع.

أنت لا تزال صديقًا على فيس بوك مع الأشخاص إذا كانوا مدرجين في قائمتك المقيدة، حيث يمكنك مراسلتهم والإشارة إليهم في المنشورات، لكنهم لن يتمكنوا من رؤية جميع مشاركاتك، ولا يتم إخطار المستخدمين بأنه قد تمت إضافتهم إلى القائمة المقيدة، لذا قم بالتقييد. كيف يمكنك إضافة شخص ما إلى القائمة المقيدة على فيسبوك ؟

يمكنك إضافة أصدقاء إلى قائمتك المقيدة من أي من أجهزتك. يتيح لك القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر إضافة أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، لذلك قد تجد هذه الطريقة الأسهل.

- انتقل إلى موقع الفيسبوك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. - اضغط على الأصدقاء على اليسار. -اختر قوائم مخصصة من الخيارات الموجودة على اليسار. - حدد Restricted -انقر فوق الزر "إضافة/إزالة" في الزاوية العلوية اليمنى. - انقر فوق علامة الاختيار الموجودة بجوار الأصدقاء الذين تريد إضافتهم إلى قائمتك المقيدة. تتم إضافة اسمه إلى أسفل النافذة المنبثقة "إضافة/إزالة". - انقر فوق حفظ.