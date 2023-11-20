ضمن جوائز ((The World Economic Magazine))..سوليدرتي تحصد لقب ((أفضل مُزود لتأمين السيارات في البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصدت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، على جائزة «أفضل مُزود لتأمين السيارات في البحرين» لعام 2023 ضمن جوائز « The World Economic Magazine Awards ».
حيث أتمت شركة سوليدرتي سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى رقمنة عمليات مطالبات السيارات وتسهيلها عبر جميع قنواتها الرقمية. وتأتي الجائزة لتُسلط الضوء على التزام الشركة المتواصل بتعزيز تجربة مطالبات السيارات والخدمات التي تصب في مصلحة العملاء، مما يجعل سوليدرتي في طليعة قطاع التأمين بالمملكة.
وبهذه المناسبة، صرّح جواد محمد الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين بقوله: «نفخر بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، وبتكريمنا كأفضل مُزود لخدمات تأمين السيارات في البحرين. ونحن في سوليدرتي، نؤكد التزامنا بالتميز في خدماتنا من خلال طرح حلول مبتكرة تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للشركة».
وأضاف قائلاً: «كما تأتي هذه الجائزة لتُسلط الضوء على المبادرات البارزة التي تطرحها الشركة، حيث نعتزم في سوليدرتي البحرين الاستمرار بتقديم الحلول السباقة، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا ثورية ومبتكرة، مما يعزز عملياتنا التأمينية والتي شكلت نقلة نوعية في قطاع التأمين في المملكة».
ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية التحول الرقمي لشركة سوليدرتي أدت إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وذلك من خلال وحدة المطالبات التي تم إطلاقها مؤخرًا، كونها تهدف إلى تبسيط ورقمنة جميع عمليات المطالبات للحصول على تجربة استثنائية. كما تهدف الشركة أيضًا إلى تسهيل وتبسيط عملية التأمين عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية المبتكرة، وذلك بغية توفير تجربة سريعة ويسيرة.
وتسعى مجلة الاقتصاد العالمي لتكريم المؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات النامية عن طريق الإشادة بإنجازاتهم وإسهاماتهم الفاعلة على مستوى قطاعات الأعمال التي ينتمون إليها.
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