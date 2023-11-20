ضمن جوائز ((The World Economic Magazine))..سوليدرتي تحصد لقب ((أفضل مُزود لتأمين السيارات في البحرين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصدت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مُزود‭ ‬لتأمين‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ World ‭ ‬ Economic ‭ ‬ Magazine ‭ ‬ Awards ‮»‬‭.‬

حيث‭ ‬أتمت‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬عمليات‭ ‬مطالبات‭ ‬السيارات‭ ‬وتسهيلها‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬قنواتها‭ ‬الرقمية‭. ‬وتأتي‭ ‬الجائزة‭ ‬لتُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصل‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬مطالبات‭ ‬السيارات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬العملاء،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬سوليدرتي‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بالمملكة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬جواد‭ ‬محمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة،‭ ‬وبتكريمنا‭ ‬كأفضل‭ ‬مُزود‭ ‬لخدمات‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬خدماتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للشركة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كما‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لتُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬نعتزم‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬السباقة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬ثورية‭ ‬ومبتكرة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬عملياتنا‭ ‬التأمينية‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وحدة‭ ‬المطالبات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬كونها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬ورقمنة‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬المطالبات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬الشركة‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬وتبسيط‭ ‬عملية‭ ‬التأمين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬سريعة‭ ‬ويسيرة‭.‬

وتسعى‭ ‬مجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬لتكريم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬النامية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإشادة‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬ينتمون‭ ‬إليها‭.‬











