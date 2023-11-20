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جناح البحرين في معرض الصين الدولي للاستيراد 2023 يختتم أعماله بنجاح كبير

11/20/2023 11:28:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‮»‬‭ (‬ CIIE ‭) ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭- ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شنغهاي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬145‭ ‬دولة‭ ‬وجناحا‭ ‬وطنيا‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬فيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬منها‭ ‬الصناعة‭ ‬والسياحة،‭ ‬والثقافية،‭ ‬والخدماتية،‭ ‬وغيرها‭. ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬المشاركة‭ ‬الاولي‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بجناح‭ ‬وطني‭ ‬نظمته‭ ‬‮«‬صادرات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وتضمين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬منتجًا‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭.‬‮
‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وفتح‭ ‬قنوات‭ ‬تصديرية‭ ‬جديدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية،‭ ‬واستكمالاً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬صادرات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المحلية‭ ‬وزيادة‭ ‬الحصص‭ ‬السوقية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

كما‭ ‬حظي‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬خمسه‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬اهتمام‭ ‬الزوّار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وصُناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬ولقي‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مسجلا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الاحصائيات،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تيسير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬صفقة‭ ‬تجارية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الساعات،‭ ‬والتوابل،‭ ‬والعطور،‭ ‬وغيرها‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬صفقات‭ ‬تجارية‭ ‬متوقعة‭ ‬يتم‭ ‬مناقشتها،‭ ‬وهذا‭ ‬انعكاس‭ ‬لجهود‭ ‬الفريق‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬ونجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشاركة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬و‭ ‬ Alibaba ‭.‬ com العملاقة‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للتجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتبشر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التعاونية‭ ‬بعصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الضخمة‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬السادس‭ ‬للاستيراد‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬شنغهاي،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تعاونًا‭ ‬تاريخيًا‭. ‬وجاءت‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تتويجًا‭ ‬لمناقشات‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬تجاري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬اجتماع‭ ‬أعمال‭ ‬ولقاء‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬لشركائها‭ ‬في‭ ‬الجناح،‭ ‬ويتوقع‭ ‬عقد‭ ‬عمليات‭ ‬تعاون‭ ‬محتملة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين،‭ ‬سعيًا‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬للمعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬والأعمال،‭ ‬واستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشادت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬فاطمة‭ ‬عزيز‭ ‬رستم‭ ‬بالتمثيل‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬حول‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة‭ ‬شكلت‭ ‬رافدا‭ ‬مهما‭ ‬لتقوية‭ ‬أواصر‭ ‬التقارب‭ ‬والتعاون‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الصيني،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات،‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬الناجحة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لسعي‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬الحثيث‭ ‬نحو‭ ‬الترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المحلية‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬لبناء‭ ‬شراكات‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

ويعكس‭ ‬حضور‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‭ ‬تفانيها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬العالمية،‭ ‬ويأتي‭ ‬جهود‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬ترجمة‭ ‬وانعكاس‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬

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