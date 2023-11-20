جناح البحرين في معرض الصين الدولي للاستيراد 2023 يختتم أعماله بنجاح كبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم جناح مملكة البحرين مشاركته في معرض «الصين الدولي للاستيراد» ( CIIE ) 2023 الذي انعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2023 في جمهورية الصين الشعبية- في منطقة شنغهاي، بمشاركة أكثر من 145 دولة وجناحا وطنيا يسلط الضوء فيه العديد من القطاعات منها الصناعة والسياحة، والثقافية، والخدماتية، وغيرها. وقد شاركت المملكة التي تعتبر المشاركة الاولي في المعرض بجناح وطني نظمته «صادرات البحرين» إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين في الجناح معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» ومركز البحرين العالمي للمعارض وتضمين أكثر من 20 منتجًا لعدد من الشركات الوطنية من قطاعات مختلفة.
وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفتح قنوات تصديرية جديدة للمؤسسات القائمة في البحرين في الأسواق الدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله «صادرات البحرين» إلى الترويج للمنتجات والخدمات المحلية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما حظي جناح مملكة البحرين على مدار خمسه أيام في جذب اهتمام الزوّار وعدد من المسؤولين وصُناع القرار في المعرض ولقي إقبالا كبيرا لرواد الأعمال والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من جميع دول العالم، مسجلا أكثر من مليون زائر بحسب مكتب الاحصائيات، نتج عن ذلك تيسير أكثر من 16 صفقة تجارية للمؤسسات في مختلف القطاعات بما في ذلك الساعات، والتوابل، والعطور، وغيرها. إلى جانب أكثر من 10 صفقات تجارية متوقعة يتم مناقشتها، وهذا انعكاس لجهود الفريق القائم في الجناح ونجاح هذا المشاركة.
كما تم على هامش المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات البحرين و Alibaba . com العملاقة للتجارة الإلكترونية، في خطوة مهمة نحو تعزيز فرص واعدة للتجارة العالمية، وتبشر هذه الاتفاقية التعاونية بعصر جديد من العلاقات التجارية، ما يدفع المشاريع التجارية البحرينية إلى الأسواق العالمية. وقد تم تعزيز هذه الشراكة الضخمة خلال معرض الصين الدولي السادس للاستيراد الذي أقيم في شنغهاي، ما يمثل تعاونًا تاريخيًا. وجاءت مذكرة التفاهم تتويجًا لمناقشات أجريت على هامش زيارة وفد تجاري رفيع المستوى لجمهورية الصين الشعبية برئاسة عبدالله بن عادل فخرو وزير التجارة والصناعة.
كما تم عقد أكثر من 40 اجتماع أعمال ولقاء بتنظيم من قبل صادرات البحرين لشركائها في الجناح، ويتوقع عقد عمليات تعاون محتملة كبيرة بين مركز البحرين العالمي للمعارض وعدد من الجهات المعنية في جمهورية الصين، سعيًا نحو تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة على الخارطة العالمية للمعارض والفعاليات والأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والفعاليات الاقتصادية والتجارية المستقبلية إلى المنطقة.
وأشادت المدير التنفيذي للعمليات في صادرات البحرين فاطمة عزيز رستم بالتمثيل المتميز الذي يعكس الصورة الإيجابية حول مكانة مملكة البحرين الرائدة إقليميًا وعالميًا في شتى المجالات، وأضافت قائلة: «إن العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة شكلت رافدا مهما لتقوية أواصر التقارب والتعاون العربي مع الجانب الصيني، بالنظر إلى ما حققه التعاون بين البلدين من تقدم على مختلف المسارات، والذي جعل منها واحدة من النماذج الناجحة على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث إن هذه المشاركة التي تعد الخطوة الأولى تأتي تأكيدًا لسعي صادرات البحرين الحثيث نحو الترويج للمنتجات والخدمات المحلية وأهمية تعزيز التعاون في خلق قاعدة قوية لبناء شراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين».
ويعكس حضور صادرات البحرين المؤثر في معرض الصين الدولي للاستيراد تفانيها في دعم المؤسسات الوطنية في التوسع والوصول إلى العالمية، ويأتي جهود صادرات البحرين ترجمة وانعكاس رؤية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل الاقتصادي الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي.
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