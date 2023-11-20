طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية
التاريخ
11/20/2023 11:28:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 7 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
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